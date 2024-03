Lula anuncia investimentos do PAC no RS e se reúne com Eduardo Leite nesta sexta-feira

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa nesta sexta-feira, 15, de evento em Porto Alegre para a apresentação dos projetos do Novo PAC para o estado do Rio Grande do Sul. Além disso, é o petista vai se encontrar com o governador gaúcho Eduardo Leite (PSDB).

A primeira agenda será a apresentação das ações e investimentos federais para o estado, que acontece às 11h no Teatro SESI. Mais tarde, às 15h, Lula vai anunciar investimentos para reconstrução dos municípios gaúchos após as enchentes. O petista também deve participar de um almoço com Leite e empresários gaúchos.

A agenda com o governador deve girar em torno da renegociação da dívida do estado com a União. Em 7 de março, o tucano se reuniu com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e disse que o governo se comprometeu a apresentar uma proposta de revisão da dívida dos estados até o fim do mês.

O objetivo do governo gaúcho é que o cálculo do juro da dívida seja alterado para evitar uma trajetória considerada "insustentável" pela administração estadual. De acordo a Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul, a dívida do estado com a União saltou de R$ 82,4 bilhões para R$ 92,8 bilhões em 2023.

Agenda com grande comitiva de ministros e de olho na aprovação

O petista será acompanhado por uma grande comitiva de ministro. Estarão com o presidente os ministros Paulo Pimenta (Secom), Rui Costa (Casa Civil), Waldez Góes (Integração e Desenvolvimento Regional), Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar), Geraldo Alckmin (Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços), Carlos Fávaro (Agricultura e Pecuária), Camilo Santana (Educação) e Nísia Trindade (Saúde), além do ministro dos Transportes substituto, Adrualdo Catão.

Essa será a segunda agenda de Lula no estado gaúcho desde que tomou posse, em 2023. O estado, e a região Sul, é vista como ponto de atenção pelo governo, uma vez que Lula perdeu para o ex-presidente Jair Bolsonaro no Rio Grande do Sul nas eleições de 2022. O estado também é o que apresenta os maiores índices de rejeição ao governo nas pesquisas de opinião divulgadas neste ano.

Investimentos do PAC no Rio Grande do Sul

O PAC vai investir R$ 75,6 bilhões em obras e serviços para população gaúcha. Entre as principais obras do programa para o estado estão a Duplicação da BR 116 - Porto Alegre - Pelotas, a Construção de acessos à nova Ponte do Guaíba, a Adequação do trecho Porto Alegre- Novo Hamburgo da BR 116, a Duplicação da BR 290, trecho Eldorado do Sul - Pântano Grande, a Barragem Arroio Jaguari, a Barragem Arroio Taquarembó e moradias do Minha Casa, Minha Vida.

Além das obras anunciadas no ano passado, outros 354 empreendimentos de saúde, educação e infraestrutura social foram contemplados no PAC Seleções, que atende estados e municípios que inscreveram obras consideradas prioritárias para ter investimento do governo federal. valor específico para as ações no RS não foi divulgado.