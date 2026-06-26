Lula anuncia ampliação de gastos em defesa e cita Trump: 'Está cheio de maluco no mundo'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou nesta sexta-feira, 26, que o Brasil precisará ampliar os investimentos em defesa e construir um projeto estratégico de longo prazo para as Forças Armadas. Segundo ele, o país precisa estar preparado diante do cenário de instabilidade internacional e não pode ser “pego de surpresa”.

Durante a cerimônia de lançamento e batismo da Fragata "Cunha Moreira", em Itajaí (SC), o presidente disse que há "muita gente maluca no mundo" e citou as declarações do presidente dos Estados Unidos sobre a Groenlândia, o Canadá e o Canal do Panamá para defender que o Brasil esteja preparado para se proteger.

"Eu não quero guerra, mas eu também não quero ser pego de surpresa. Eu não quero constatar que eu não tenho nada. Eu tenho que me cuidar. (...) Tá cheio de nego maluco no mundo. Agora mesmo o presidente americano quer tomar a Groenlândia, o Canadá, o Canal do Panamá. Onde é que nós estamos?".

Lula afirmou que o país precisa construir um projeto estratégico de defesa e destinar recursos para colocá-lo em prática.

"Tenho dito em todas as conversas que tenho tido com meus comandantes: nós precisamos construir um projeto estratégico e vamos ter que ter dinheiro para colocar esse projeto em andamento. Fará parte do meu programa de governo a questão da defesa", declarou.

Segundo o presidente, o Brasil não pode tratar a defesa apenas como reposição de equipamentos antigos e deve considerar a área como uma prioridade nacional.

"Não é possível um país do tamanho do Brasil não colocar a defesa como uma coisa extremamente urgente e prioritária. A gente não pode discutir defesa apenas repondo aquilo que estragou. É preciso que a gente defina um projeto de que país a gente quer e que defesa precisamos para garantir esse país".

Relação de Lula com Trump

Os presidentes Donald Trump e Lula, durante encontro na Casa Branca. (Ricardo Stuckert / PR)

Recentemente, Donald Trump manifestou sua avaliação sobre o presidente Lula e afirmou que considera o líder brasileiro uma pessoa "muito volátil". Em entrevista ao site norte-americano Axios, Trump também declarou que "não poderia se importar menos" com Lula.

As declarações surgiram em meio ao aumento das tensões diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos. Nas últimas semanas, o governo norte-americano anunciou novas tarifas sobre produtos brasileiros e enquadrou as facções PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas.

Trump: I watched Brazil, the leader who I know a little bit. He's a very volatile person. Caputo: You're not a fan of Lula, if I'm not mistaken. Trump: I don't think about him, to be honest with you. I don't really think about him. I couldn't care less. But he's a different… pic.twitter.com/hMsyfmkTdr — Clash Report (@clashreport) June 19, 2026

Durante a conversa com o Axios, Trump foi questionado sobre sua visão a respeito de lideranças internacionais. Ao citar exemplos de chefes de Estado com os quais manteve contato, mencionou Lula e fez uma avaliação do presidente brasileiro.

"Realmente não penso nele. Não estou nem aí. Mas agora ele é um tipo de pessoa diferente. Ele é muito volátil. Eu vi como ele fez um discurso. Foi muito volátil, e tudo bem”, afirmou.

Na entrevista, Trump respondeu a uma pergunta sobre as características que definem um grande líder. Como exemplo, citou o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, destacando sua permanência no cargo e seu estilo de atuação.

Ao comentar sobre o Brasil, o presidente norte-americano afirmou:

"Bem, existem muitos tipos diferentes de líderes. Ontem, por exemplo, vou mencionar esse nome novamente porque ele é bastante notável. Sabe, durante toda a minha vida acompanhei a Índia. Eles continuavam mudando de líder, mudando, mudando. Alguém ficava seis meses, depois um ano. E então, de repente, o primeiro-ministro Modi chegou ao cargo. Ele está lá há mais de 12 anos, muito sólido. E ele faz isso com uma grande serenidade, embora não seja uma pessoa calma. É um sujeito muito duro. Eu o conheço muito bem. E há líderes muito diferentes entre si. Eu observei o Brasil, o líder de lá, que conheço um pouco. Tivemos alguns contatos. Ele é uma pessoa muito volátil."

Em outro momento, ao ser questionado se era admirador de Lula, Trump disse que não pensa no petista o tempo todo, mas o vê como um político diferente.

"Não se trata de ser fã ou não ser fã. Para ser sincero, eu não penso nele. Realmente não penso nele. Não poderia me importar menos. Mas agora ele é um tipo diferente de pessoa. Muito volátil. Eu o vi fazendo um discurso. Foi um discurso muito volátil, e tudo bem. Existem todos os tipos de pessoas. Então, quando você fala de líderes, quando pergunta o que todos eles têm em comum, veja: todos são inteligentes. Você não chega a esse nível sem ser inteligente. Sabe quem é muito inteligente? O presidente Xi, da China. Ele é um homem muito inteligente. Você não alcança esses níveis, governando um país — mesmo que seja um país pequeno — sem ter algo especial. Em alguns casos, as coisas não dão certo, mas é preciso ter algo especial. Não é uma tarefa fácil."

Encontro durante a cúpula do G7

Trump e Lula estiveram na França nesta semana para participar da reunião do G7, realizada em Évian-les-Bains. Os dois líderes tiveram um breve encontro na terça-feira, 16.

Já na quarta-feira, 18, o presidente dos Estados Unidos foi questionado sobre a interação com o chefe do Executivo brasileiro. Sem detalhar o conteúdo da conversa, Trump classificou o Brasil como um "país politicamente complicado".

"Tornou-se um país um pouco complicado, não é? Politicamente. Tem sido um pouco perigoso politicamente", declarou.

As declarações provocaram reação de Lula. Também questionado sobre o tema, o presidente brasileiro afirmou que Trump deveria observar o sistema eleitoral do Brasil e evitou aceitar interferências externas no processo democrático do país.

"Se tem alguém que tem que aprender com eleições civilizadas no Brasil é o meu amigo Trump. Na próxima vez [que encontrar Trump], vou levar a urna eletrônica para mostrar como ela funciona", disse Lula.