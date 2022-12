Lula agradece Simone Tebet e Carlos Fávaro por apoio na campanha

No evento que oficializa o fim do governo de transição, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva agradeceu à senadora Simone Tebet (MDB-MS) pelo apoio prestado por ela durante o segundo turno.

"Quero agradecer a nossa companheira Simone Tebet que teve papel importante na minha campanha", disse Lula.

A senadora é cotada para assumir o Ministério do Desenvolvimento Social, mas setores do PT resistem à indicação porque não querem abrir mão da pasta, ligada ao Bolsa Família, para alguém que pode ser candidato à Presidência em 2026.

Lula também agradeceu ao senador Carlos Favaro (PSD-MT), nome ligado ao agronegócio que apoiou a eleição de Lula, "pela coragem de vir pro nosso lado e defender aquilo que nosso governo fez". O parlamentar é um dos cotados para assumir o Ministério da Agricultura.

"É importante que a gente aprenda a ser grato àquelas pessoas que, sem depender de nós, sem nos conhecer, mesmo às vezes discordando da gente, resolveu estar do nosso lado para vencer o inimigo irracional", disse no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), sede do governo de transição.

Lula anuncia Aloizio Mercadante como próximo presidente do BNDES