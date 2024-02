Lula afirma que Tarcísio terá “tudo que for necessário” do governo federal

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta-feira, 2, que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) tudo que for necessário do governo federal, em aceno ao aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro. A fala ocorreu durante o anúncio da construção do túnel Santos-Guarujá, com estimativa de investimento de R$ 6 bilhões.

“Quero te dizer Tarcísio, você terá da Presidência da República tudo aquilo que for necessário, porque eu não estou beneficiando o governador, eu estou beneficiando o estado mais importante da federação, com 42 milhões de habitantes, estado que eu devo tudo o que sou”, disse o presidente ao governador.

Lula disse ainda que o evento representa a necessidade da restauração da normalidade e que a normalidade é respeitar o direito às diferenças. Durante o evento, Lula e Tarcísio ficaram lado a lado no centro do palco. O petista foi celebrado pela plateia presente com gritos de “olê, olê ole olá, Lula”, e Tarcísio foi vaiado durante o seu discurso.

"Se não, a democracia fica capenga e a democracia é o respeito à diversidade, às diferenças, é a gente aprender a conviver com quem a gente não gosta, a gente respeita o direito até da pessoa não gostar da gente. Isso não impede que a gente seja responsável para lidar com as nossas diferenças, e eu quero dizer, governador Tarcísio, eu governei com o Alckmin, com o Serra, e nunca em nenhum momento eu tratei São Paulo diferente porque ele não pertencia ao meu partido", disse.

O presidente relembrou ainda que Tarcísio participou de governos petistas e disse que estranhou ver "ele trabalhar com o Bolsonaro”. Durante a fala de Lula, uma pessoa na plateia gritou “volta pro PT, Tarcísio”.

"Tarcísio trabalhou no Denit, trabalhou fazendo o gasoduto em Manaus quando eu era presidente. Eu encontrei com o Tarcísio em Quari no meio da Amazônia trabalhando no gasoduto. Depois ele trabalhou no governo Dilma. Eu estranhei vendo ele trabalhar com o Bolsonaro, mas paciência, é uma opção dele", disse, em momento de descontração do evento.

Segundo o petista, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou R$ 1,350 bilhão para o estado de São Paulo para o eixo Norte do Rodoanel. O presidente afirmou ainda, que o governo federal fará 12 institutos federais e que Santos e a cidade vizinha São Vicente serão beneficiadas.

Lula também criticou a ideia de privatização do Porto de Santos, bandeira defendida por Tarcísio. Segundo o petista, o governo federal irá mostrar que fará mais do que qualquer empresário no complexo portuário do litoral paulista.

"Aqui no Brasil se estabeleceu uma narrativa criada pela elite brasileira de destruir a imagem do Estado. De destruir a imagem do poder público. A ideia de que o Estado não vale nada, de que o governador não tem que ter ideia, de que o presidente não tem que ter ideia, que nós seremos bonecos na mão deles que apresentam para nós aquilo que acham que tem que ser feito", disse.

Em aceno, Tarcísio agradece Lula por parceria em obra de túnel e outras obras na Baixada Santista

Em seu discurso, o governador de São Paulo agradeceu o presidente pela parceria em investimentos no Porto de Santos e a obra do túnel Santos-Guarujá.

"Me sinto privilegiado de estar celebrando essa parceria federal para entregar para a população um sonho de cem anos. E nós vamos sair esse sonho sair do papel. A gente está falando de R$ 6 bilhões de investimento. Quando a gente soma todo o investimento do túnel, na perimetral e nas casas, a gente passa fácil dos 8 bilhões, presidente Lula, e nós vamos fazer isso juntos. Temos que fazer a diferença na vida do cidadão, vamos deixar um legado trabalhando juntos, muito obrigada pela parceria", disse.

Tarcísio disse ainda que os investimentos em parceria com o governo federal devem superar R$ 8 bilhões. O governador também informou que, além das obras de logística, estão previstas obras de habitação para a região com o programa Minha Casa, Minha Vida.

Como será a obra do túnel Santos-Guarujá

O túnel será o primeiro imerso da América Latina. Serão investidos R$ 5,8 bilhões na obra, que terá 860 metros entre as margens (incluindo embocaduras) e ficará imerso sob o fundo do canal a uma profundidade de 21 metros.

O empreendimento está incluído entre as obras do Novo PAC e será resultado de uma parceria público-privada (PPP). Cerca de R$ 2,7 bilhões serão investimentos pelo governo estadual, R$ 2,7 bilhões do governo federal e R$ 600 milhões de um sócio privado. O túnel será pedágio e atenderá veículos, pedestres e ciclistas e a licitação está prevista para novembro.

Segundo as administrações federal e estadual, o túnel beneficiará mais de 5 milhões de pessoas, incluindo os 1,6 milhão de habitantes da Baixada Santista, e os mais de 4 milhões de turistas que anualmente visitam Guarujá e o litoral Norte paulista.