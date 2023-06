Lula afirma que governo fará "prateleira de terras improdutivas" para evitar invasões

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta terça-feira que quer fazer uma "prateleira de terras" para evitar invasões durante a sua gestão. O presidente deu as declarações durante cerimônia de lançamento do Plano Safra, com acenos ao agronegócio.

O que disse Lula?

— Não precisamos sequer ter mais invasão de terra nesse país. O governo brasileiro, através do Incra, e os estados através das secretarias, institutos de terra, podem fazer um levantamento de todas as terras devolutas, todas as terras improdutivas e a gente ter uma prateleira de terra para fazer quem quer trabalhar ter a terra. Não precisa alguém invadir para a gente depois ficar num processo de três ou quatro anos para descobrir que a terra é improdutiva. Vamos ver antes. O governo pode ter uma prateleira e oferecer ao país isso — afirmou.

Pela manhã, durante sua live semanal, Lula também falou do projeto:

— Vamos fazer uma prateleira das chamas terras improdutivas desse país, e terras devolutas. Que a gente pode fazer assentamento agrário para quem quiser trabalhar no campo sem precisar brigar com ninguém.

Na semana passada, o presidente afirmou que quer fazer uma reforma agrária e defendeu que não é preciso invadir terra durante a sua gestão. Na ocasião, Lula falou que quer que o Incra disponibilize as informações de todas as terras ociosas do país para realizar assentamento.

As invasões feitas pelo MST durante o "Abril Vermelho" no início do ano criaram pressão sob o governo Lula. De um lado, o Planalto não quer desagradar sua base; de outro, tenta conquistar o agronegócio, setor alinhado ao bolsonarismo.

Durante o evento, Lula fez acenos ao agronegócio e afirmou que fará todos os anos "planos melhores do que no ano anterior". O presidente afirmou ainda que o governo não vai "fazer mais ou menos porque tem problemas ou não problemas com o agronegócio".

— Eu não tenho medo de dizer que todos os anos a gente vai fazer planos melhores do que no ano anterior, estou convencido disso. Se enganam aqueles que pensam que o governo pensa ideologicamente quando vai tratar do Plano Safra. Se enganam quem pensa que o governo vai fazer mais ou menos porque tem problemas ou não problemas com o agronegócio brasileiro. A cabeça de um governo responsável não age assim. A cabeça de um governo responsável não tem a pequenez de ficar insultando e insuflando o ódio entre as pessoas