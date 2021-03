Lula adia entrevista para quarta por julgamento de suspeição de Moro no STF

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva adiou para quarta-feira, às 11h, entrevista coletiva em São Bernardo do Campo que concederia nesta tarde, em razão do julgamento da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro pela 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), informou a assessoria de imprensa do petista.

O adiamento foi anunciado logo após o ministro do STF Gilmar Mendes decidir pautar para esta terça-feira o julgamento de recurso da defesa de Lula que aponta suposta atuação parcial de Moro nas ações da operação Lava Jato.

O recurso, se for aceito, anularia as provas colhidas pela Lava Jato contra Lula avalizadas pelo então magistrado responsável pela operação na Justiça Federal do Paraná. Se isso ocorrer, na prática, processos da Lava Jato contra Lula que tramitaram em Curitiba seriam totalmente anulados.

Uma decisão da 2ª Turma de considerar Moro suspeito teria uma amplitude maior do que a tomada na véspera pelo ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo, que considerou a Justiça Federal de Curitiba incompetente de julgar condenações e recebimento de denúncias do ex-presidente e determinou a remessa dos processos para a Justiça Federal do Distrito Federal.