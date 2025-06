Lula aciona novo sistema de alerta de desastres da Defesa Civil no Nordeste

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou neste sábado, 14, da inauguração da ativação do novo sistema Defesa Civil Alerta, em 36 novos municípios do Nordeste. Lula fez uma simulação em que enviou mensagem emergencial para novas áreas atendidas pelo sistema.

A cerimônia foi realizada no Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad), em Brasília. O sistema tem como objetivo alertar moradores sobre o risco de desastres para que saiam de locais que podem ser afetados.

Lula ressaltou a importância de orientações para a população em caso de eventos climáticos extremos.

"A gente não sabe para onde vai, para onde levar as coisas da gente, e todo mundo está fugindo. Por isso a orientação é boa. Porque, se tem um desespero e as pessoas saem sem orientação, essa saída de forma desordenada complica mais do que ajuda", disse o presidente.

Também participaram os ministros Waldez Góes (Integração e do Desenvolvimento Regional), Marina Silva (Meio Ambiente), Luciana Santos (Ciência e Tecnologia), Frederico de Siqueira Filho (Comunicações), e o presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Carlos Baigorri.

O início da operação oficial do sistema na região está prevista para 18 de junho.

Segundo o ministro Waldez Góes, o governo trabalha para que o sistema, atualmente atende à região Sudeste e Sul, se expanda para todo o país no segundo semestre do ano.

"Essa ferramenta foi criada para que o aviso chegue antes que o perigo alcance as pessoas. Nosso compromisso é salvar vidas, garantindo que a população receba alertas em tempo hábil para agir com segurança", destacou Góes.