Luiz Marinho diz que mercado formal de trabalho voltou a crescer em fevereiro

Após o mercado formal de trabalho surpreender em janeiro, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, antecipou que os dados de fevereiro também foram positivos, superando os 252 mil empregos criados no mesmo mês do ano passado.

Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) serão divulgados nessa quarta-feira.

Em fevereiro de 2023, foram abertas 241.785 vagas com carteira assinada, sem considerar os ajustes. O resultado consolidado foi de 252.451 postos.

— Vamos anunciar amanhã o Caged de fevereiro deste ano. Em fevereiro do ano passado foram gerados 252 mil empregos. O que eu posso antecipar, na véspera do anúncio, é que o Caged de fevereiro será maior do que o registrado em fevereiro do ano passado. Começamos o ano bem — disse Marinho, ao abrir, nesta terça-feira, a reunião do Conselho Curador do FGTS.

Em janeiro, foram gerados 180.395 postos de trabalho, o dobro do registrado do saldo registrado em igual período do ano passado, que foi de 90.031.