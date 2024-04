Lira diz que Lula poderia vivenciar mais o Congresso e crê em aprovação da Tributária até dezembro

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), afirmou nesta quinta-feira em entrevista à GloboNews acreditar que o projeto da Reforma Tributária pode ser aprovado nas duas Casas do Congresso até o final do ano legislativo, em dezembro. Ele também disse ser "imprescindível" que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se envolva mais na articulação política, o que também inclui as agendas do Congresso.

— Quanto mais presidente se envolve no processo, mais ele sabe o que acontece no seu governo. Quanto mais o presidente se envolve no processo, mais ele sente a temperatura de como estão as coisas com o seu governo, o que está certo, o que está errado — afirmou.

Lira disse "ter bom relacionamento" com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad e refutou boatos de que os dois pouco se falam.

— Ele diz que lê muito livro e conversa bastante bem. Eu acho que você não inviabiliza. Você pode ler livros de madrugada, de manhã cedo, e conversar o dia todo — brincou.

Lira disse ser possível votar a Reforma Tributária até o final do ano legislativo, em dezembro, tanto na Câmara quanto no Senado.

— Eu penso que dá para aprovar nas duas Casas até o fim do ano. Não vai ter o texto único nas duas Casas, como as PECs [Proposta de Emenda Constitucional] exigem. Então, você vai ter que negociar bem antes porque o Senado e a Câmara vão ter que se entender.

Ele evitou, contudo, cravar o nome do relator do projeto da Reforma Tributária.