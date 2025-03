A circulação dos trens da Linha 5-Lilás, operada pela concessionária ViaMobilidade, está sendo afetada na manhã desta sexta-feira, 21, devido ao furto de cabos do sistema de sinalização na região da estação Giovanni Gronchi. Ainda não há previsão de quando o serviço será normalizado.

A operação foi comprometida entre as estações Santo Amaro e Giovanni Gronchi, com velocidade reduzida e maior tempo de parada nos trens. As demais linhas do metrô, incluindo a ViaQuatro, e todas as linhas de trem da CPTM estão operando normalmente.

Segundo a Via Mobilidade, o Paese (Plano de Atendimento entre Empresas de Transporte em Situação de Emergência) já disponibilizou 40 ônibus em operação entre as estações Capão Redondo e Santo Amaro.

Em nota enviada à Band, a ViaMobilidade informou que medidas estão sendo tomadas para controlar o fluxo de passageiros, incluindo o envio de trens vazios para as estações mais afetadas e a emissão de avisos sonoros nos trens e plataformas. Equipes técnicas estão trabalhando no local para reparar o problema e normalizar o serviço o mais rápido possível.