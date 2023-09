Linha 9-Esmeralda: problemas em sistema elétrico afetam tráfego de trens nesta manhã

Problemas na rede de energia prejudicam a circulação de trens na manhã desta segunda-feira, 18, na Linha 9-Esmeralda (Osasco -Mendes Vila Natal) da ViaMobilidade. A informação foi confirmada pelo site da companhia.

No trecho entre as estações, João Dias e Socorro, ocorreu uma falha no sistema de alimentação elétrica. O problema começou aproximadamente às 8h04 e a Operação Paese foi acionada para transportar os passageiros.

Nota da Companhia:

"Desde as 8h04, os trens da Linha 9-Esmeralda circulam com maiores intervalos entre as estações João Dias e Santo Amaro devido a uma falha no sistema de alimentação elétrica. Ônibus da Operação PAESE já foram acionados."

Por que a Linha 9 parou?

