Linha 9-Esmeralda: falha de trem afeta circulação nesta manhã

Uma falha de trem na estação da Vila Olímpia, prejudica a circulação de trens na manhã desta terça-feira, 12, na Linha 9-Esmeralda (Osasco -Mendes Vila Natal) da ViaMobilidade. A informação foi confirmada pelo site da companhia.

Segundo a empresa, a falha afetou a circulação entre as entre as estações Berrini e Hebraica-Rebouças e a Operação Paese foi acionada. Até o momento não há previsão de normalização.

Segue nota:

"Devido à falha de trem na região de Vila Olímpia, os trens estão circulando com velocidade reduzida e maior tempo de parada entre as estações Berrini e Hebraica-Rebouças. Ônibus da operação PAESE foram acionados para auxiliar entre as estações Pinheiros e Berrini."

São Paulo, 12 de dezembro, 07h09 - Devido à falha de trem na região de Vila Olímpia, os trens estão circulando com velocidade reduzida e maior tempo de parada entre as estações Berrini e Hebraica-Rebouças. A operação PAESE foi acionada para auxiliar entre Pinheiros e Berrini. — ViaMobilidade Linhas 8 e 9 (@_Linhas8e9) December 12, 2023

Por que a Linha 9 parou?

No trecho da estação Vila Olímpia, ocorreu uma falha de trem, que prejudicou a circulação. A Operação Paese foi acionada para abrigar os passageiros e até o momento não há previsão.