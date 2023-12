Linha 7-Rubi da CPTM tem descarrilamento e apresenta lotação e lentidão; veja detalhes

Na madrugada desta sexta-feira, 15, um veículo da Linha 7-Rubi da CPTM descarrilou e causou caos para os passageiros no horário de pico da manhã. O acidente aconteceu próximo à estação Vila Aurora, com um veículo de manutenção, e ninguém ficou ferido. Segundo a CPTM, ainda não há previsão de normalização.

Nesta manhã, os passageiros relataram lotação dos trens, lentidão e longas filas para embarque. As estações Vila Aurora e Jaraguá enfrentam superlotação e, de acordo com a CPTM, os veículos que partem de Jundiaí e seguem até a Estação Vila Aurora estão operando com velocidade reduzida. Os trens com partida da Estação Brás estão intercalando o desembarque entre as Estações Vila Aurora e Jaraguá.

A companhia informa, ainda, que o sistema Paese está atendendo passageiros entre as estações Pirituba e Perus.