Linha 4-Amarela do Metrô de SP tem falha elétrica; passageiros precisam andar pelos trilhos

Nesta quinta-feira, 20, a Linha 4-Amarela do metrô parou de funcionar e teve fechado. Depois de ter o carro parado por quase 30 minutos entre as estações Oscar Freire e Paulista, as portas se abriram e os passageiros precisaram seguir até a estação Paulista pelos trilhos do metrô. O falha teve início às 18h36 desta noite e a linha ainda não voltou a funcionar.

A no site oficial da concessionária ViaQuatro, está escrito que há “operação parcial de Vila Sônia à Pinheiros”. O trecho entre Faria Lima e Luz está fechado e será atendido por ônibus para os passageiros que estavam nas estações, por meio do PAESE (Plano de Atendimento entre Empresas em Situação de Emergência).

Veja o vídeo dos passageiros deixando o trem para andar pelos trilhos

Pane na Linha 4-Amarela. Circulação paralisada entre Luz e Faria Lima pic.twitter.com/HaAlpnw1n3 — Diário da CPTM (@DiariodaCPTM) July 20, 2023

Linha 4 amarela agora! Sem rota de acesso a linha 11 coral. pic.twitter.com/xc6w4yaLlg — 𝖌𝖔𝖒𝖊𝖘 (@JuGomesz0) July 20, 2023

Paralisações no Metrô de São Paulo

Em reflexo da paralisação da Linha 4-Amarela, às 19h10, a operação na Linha 2-Verde foi afetada. Nas redes sociais, vários passageiros relatavam falta de luz elétrica nos trens e estações.

Em nota, a ViaQuatro afirmou que o problema é proveniente de uma falha técnica. "Por conta de uma falha elétrica na Linha 4-Amarela, às 18h30, trecho entre as estações Fradique Coutinho e Higienópolis sofreu desenergização. No momento, a operação é parcial entre estações Vila Sônia a Pinheiros. Ônibus do sistema PAESE foram acionados para atender o trecho de Pinheiros à Luz. A previsão de normalização é até 20h".