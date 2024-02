Linha 3-Vermelha do Metrô tem paralisação nesta quinta; veja alternativas

Nesta quinta-feira, 1º, o metrô de São Paulo se tornou um caos no horário de pico da noite. O motivo é a paralisação da Linha 3-Vermelha do Metrô, que foi interrompida, segundo publicação oficial nas redes sociais, por causa de dispositivos de emergência acionados. Por medida de segurança, a energia foi retirada e houve a remoção de todos os passageiros com segurança.

Até a última atualização enviada pelo Metrô de São Paulo, os trens estão circulando em velocidade reduzida. Como reflexo, a velocidade da Linha 1-Azul também foi reduzida, para equilibrar o fluxo na transferência da estação Sé.

⚠️ATENÇÃO! A circulação de trens na Linha 3-Vermelha está paralisada.

Devido a necessidade de esvaziamento de um trem que teve dispositivos de emergência acionados, passageiros desceram à via no trecho entre as estações Belém e Bresser. Por medida de segurança, a circulação foi… — Metrô de São Paulo (@metrosp_oficial) February 1, 2024

Devido à paralisação, os passageiros foram orientados a sair dos vagões em direção às próximas estações. Relatos dentro dos túneis da Linha Vermelha foram divulgados nas redes sociais.

diretamente do vagão no túnel do Anhangabaú pic.twitter.com/s80Evj5Ujo — ⋆ (@noxnoon) February 1, 2024

Linha 3-Vermelha parada? Veja alternativas

Para os passageiros da estação Barra Funda, a CPTM oferece algumas linhas alternativas que estão em funcionamento, como a Linha 7-Rubi. O Metrô de São Paulo já disponibilizou ônibus do Paese para atender trechos da Linha 3-Vermelha.

Alternativa na Barra Funda usar a Linha 7-Rubi. pic.twitter.com/f8gv96fk5g — Diário da CPTM (@DiariodaCPTM) February 1, 2024

Caso haja desistência da viagem da Linha 3, é possível pedir o bilhete de volta na bilheteria do metrô.