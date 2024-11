Linha 3-Vermelha do Metrô de SP tem interferência e Estação Palmeiras-Barra Funda fica lotada

Os passageiros que utilizam a linha 3-Vermelha do Metrô de São Paulo encontram um fluxo consideravelmente maior do que o habitual na Estação Palmeiras-Barra Funda em deccorência de uma interferência que atingiu a Estação Tatuapé e impactou o restante do trajeto.

A reportagem da EXAME procurou a assessoria do Metrô para saber qual a previsão de quando a operação será normalizada e foi informada de que a equipe está trabalhando para resolver o problema, mas não especificou uma previsão de quando o serviço será finalizado.

Ainda em nota, a equipe comunicou que a transferência para a CPTM foi liberada de forma gratuita e acontece nas estações Tatuapé e Corinthians-Itaquera.

Questionada sobre a possibilidade de ônibus da operação PAESE e o impacto também na Estação da Luz, por conta da rota alternativa para quem precisa circular entre o centro e Zona Leste, a assessoria não se pronunciou sobre o assunto.

Barra funda não se consegue chegar na escada pra descer a plataforma pic.twitter.com/ZwS5bipJ6r — Brasil ta lascado🧡🦋 (@ThaisLia5) November 26, 2024

Cada dia pior está Linha vermelha, e não este c com velocidade reduzida e sim parado.

Pagamos para andar apertados, pagamos para chegarmos atrasados nos compromissos e nas estações não tem um preguiçoso para informar que xa plataforma está cheia com trem parado. pic.twitter.com/AHZZEL43hs — PAULO SCCP (@prs2578) November 26, 2024

Veja a nota na íntegra

A operação dos trens na Linha 3-Vermelha acontece com velocidade reduzida e maior tempo de parada em razão de uma interferência na via na região da estação Tatuapé. Como alternativa, a transferência gratuita para a CPTM foi aberta nas estações Tatuapé e Corinthians-Itaquera.

O Metrô está trabalhando para normalizar a circulação dos trens e pede desculpas aos passageiros pelos transtornos provocados.