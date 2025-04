Linha 2 do metrô tem 11 estações fechadas após desabamento de muro no Engenho da Rainha

A Linha 2 do metrô tem 11 estações fechadas na manhã desta quarta-feira, 9, por causa do desabamento de um muro no Engenho da Rainha, na Zona Norte do Rio, num trecho onde a concessionária Águas do Rio realizava uma obra. São elas: Pavuna, Engenheiro Rubens Paiva, Acari/Fazenda Botafogo, Coelho Neto, Colégio, Irajá, Vicente de Carvalho, Thomaz Coelho, Engenho da Rainha, Inhaúma e Del Castilho.

O MetrôRio informou que já está em contato com a Águas do Rio para que o problema seja solucionado e a operação restabelecida o quanto antes. Nas redes sociais, passageiros relataram que estações da Linha 2 ficaram muito cheias.

Abastecimento impactado

A Águas do Rio informou que não houve feridos na queda do muro. Segundo a concessionária, suas equipes estavam atuando na Avenida Martin Luther King Jr. em um reparo emergencial de um vazamento em uma tubulação de grande porte quando a estrutura ruiu. "A concessionária reforça que está em contato com o MetrôRio para remover os destroços dos trilhos", disse, em nota.

Sobre a obra na tubulação, a empresa afirmou que a previsão é que seja ela seja finalizada ainda nesta quarta-feira. A Águas do Rio informou ainda que o abastecimento está temporariamente impactado nos seguintes bairros: Engenho da Rainha, São Francisco Xavier, Mangueira, Triagem, Maria da Graça, Inhaúma, Del Castilho, Jacaré, Jacarezinho e Rocha.

"Após a conclusão, o retorno do abastecimento nessas regiões entrará em processo de normalização gradativa e a concessionária orienta os clientes a fazerem o uso da água para atividades prioritárias", finaliza a nota da concessionária.

Trens extras

A SuperVia informou que não sofreu impactos relevantes com o acidente que afetou a circulação do metrô. A concessionária colocou trens extras no terminal de Belford Roxo para atender a estação Pavuna, a única que está sendo afetada pelo fechamento das estações da Linha 2 do metrô.