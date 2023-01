Líderes e Padilha tentam encontrar estratégia para engrossar base de Lula no Congresso

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, se reúne nesta terça-feira, pela primeira vez depois da posse, com o líderes do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), e no Congresso, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), para definir a estratégia para engrossar a base do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Legislativo.

A primeira missão será monitorar a tramitação das três primeiras Medidas Provisórias editadas pelo governo, que tratam da desoneração de combustíveis, a reorganização administrativa e a modulação de programas sociais.

De acordo com um dos líderes, o objetivo do encontro será “afinar a viola”. Uma das tarefas do grupo é acalmar o líder do União Brasil na Câmara, Elmar Nascimento (BA), que foi vetado por petistas da Bahia e ficou fora do Ministério.

Ainda segundo o mesmo líder, a meta do governo é ter uma base de 280 deputados. Os nove partidos que indicaram ministros possuem um total de 262 deputados. Há dúvidas, porém, se o União Brasil, que ficou com três pastas (Comunicações, Turismo e Integração Nacional), entregará os 68 votos dos seus deputados.

A mesma liderança afirma que o trabalho de construção da base é industrial na Câmara e artesanal no Senado.

