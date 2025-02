Liberado pelos médicos, Lula retoma agenda de viagens e estará hoje no RJ

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fará hoje sua primeira viagem, uma semana após ter sido liberado pelos médicos. Na semana passada, o presidente realizou uma tomografia que constatou uma melhora condizente com a esperada para o processo de recuperação da cirurgia cerebral realizada em dezembro do ano passado.

Nesta quinta, ele participará da cerimônia de reabertura da emergência do Hospital Federal de Bonsucesso, na zona norte do Rio de Janeiro (RJ).

A unidade faz parte da rede de urgência e emergência da capital e do estado do RJ no atendimento de pacientes usuários em estado grave ou que exigem cuidados especializados, mas estava fechada desde 2020, devido ao sucateamento. Segundo o governo federal, a nova emergência conta com 50 leitos em dois espaços, adulto e pediátrico, divididos por níveis complexidade: sala vermelha, amarela e verde. O serviço é gerido pela Central de Regulação do Sistema Único de Saúde (SUS).

Cirurgia de emergência

Em 10 de dezembro do ano passado, Lula deu entrada no Hospital Sírio Libanês de São Paulo para ser submetido a uma cirurgia na cabeça depois que sentiu dores de cabeça. Naquele dia, a ida dele para a capital paulista foi decisão da equipe médica após o presidente realizar um exame de imagem em Brasília.

Na ocasião, o exame mostrou que havia uma hemorragia na região onde o mandatário se feriu quando sofreu um acidente doméstico, em 19 de outubro. Ainda segundo o boletim médico da época, o procedimento transcorreu sem intercorrências, e o paciente está em recuperação na UTI.

Queda no Palácio da Alvorada

Lula caiu no banheiro do Palácio da Alvorada e bateu a cabeça após se sentar errado em um banco para cortar as unhas em 19 de outubro. No mesmo dia, foi atendido no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília. Naquele momento, os exames mostraram que o petista havia sofrido um "ferimento corto-contuso em região occipital", ou seja, um corte na parte de trás da cabeça. Nessa região fica o osso occipital, que se articula com a coluna vertebral, e o lobo occipital, na parte posterior do cérebro.

Na época, Lula levou cinco pontos na cabeça e foi liberado do hospital. Nos dias posteriores, fez uma série de exames. Chegou a ficar impedido de viajar de avião, mas foi liberado no começo de novembro.