Liberação de máscara em locais fechados: saiba onde você ainda deve usar

Com o fim do uso obrigatório de máscaras em ambientes abertos e fechados na maior parte das capitais brasileiras, muitas dúvidas surgem sobre em quais situações ainda é necessário o item de proteção facial. Especialistas em saúde pública orientam que mesmo em locais abertos, é recomendado usar, dependendo da ocasião.

No dia 17 de março, o governador do estado de São Paulo, João Doria, decretou que o uso de máscara em locais fechados não é mais obrigatório. Com o decreto, não é mais necessário a utilização de máscara em todos os ambientes, com exceção do transporte público (metrô, ônibus e trens) e em locais destinados à prestação de serviços de saúde, como hospitais e postos de saúde.

O novo decreto foi publicado em edição extra do Diário Oficial (veja o decreto na íntegra) e passou a valer já no dia 17 de março. O uso agora torna-se opcional em ambientes como escritórios, comércios, salas de aula, academias, entre outros. As prefeituras têm autonomia para determinar regras relacionadas à pandemia, mas o prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB), disse que vai acompanhar a decisão do estado de forma integral.

Uso de máscara em outros estados

Na semana passada, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MBD), anunciou o fim do uso obrigatório de máscaras em ambiente fechado. A liberação já ocorria para locais abertos. No dia 7 de março, a cidade do Rio de Janeiro suspendeu a obrigatoriedade tanto em locais abertos quanto fechados, incluindo o transporte público. De acordo com o prefeito Eduardo Paes (PSD), a decisão foi baseada em um cenário melhor nos números da pandemia.

A cidade do Rio foi a primeira capital do país a retirar a obrigatoriedade do uso de máscaras. Mais da metade dos estados brasileiros já flexibilizaram o uso da máscara. Santa Catarina, Minas Gerais e Mato Grosso, por exemplo, desobrigaram o uso em ambiente aberto e fechado. Paraná, Rio Grande do Sul e Espírito Santo estão na lista do que retiraram a obrigatoriedade apenas em local aberto.

Em que situação é recomendado manter?

Gonzalo Vecina, um dos maiores sanitaristas do país, concorda com a retirada da obrigatoriedade da máscara em locais abertos, sem aglomerações. Mas alerta que caso a pessoa tenha qualquer sintoma de covid-19 ou de gripe, como tosse, coriza ou febre, o item é obrigatório para proteger não só você, mas quem está em volta.

Para Vecina, a retirada da máscara não deveria ser considerada para quem tem algum tipo de doença preexistente, em especial os imunodeprimidos, por terem um sistema imunológico mais vulnerável. “Portadores de comorbidades, transplantados, obesos, idosos acima de 80 anos deveriam manter o uso de máscara por decisão própria”, explica.

Onde usar máscara é opcional?

A médica Rosana Onocko Campos, presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco), explica que o coronavírus é transmitido por aerossóis, ou seja, por partículas que ficam suspensas no ar. Estudos mostram que menos de 1% das transmissões ocorrem ao ar livre.

“A grande questão é a ventilação. Em ambientes fechados, o ideal seria deixar as janelas sempre abertas para circular o ar. Além disso, usar máscaras de boa qualidade, como as N95. As máscaras de pano, caseiras, funcionaram bem no começo da pandemia, mas agora não deveriam mais ser usadas”, orienta.

Shows e eventos

Apesar de ser baixa, a transmissão em ambiente aberto não é zero. Por conta disso, os especialistas recomendam usar máscara quando há muita aglomeração, como em shows ou jogos de futebol em estádios. Com o grande número de pessoas próximas, a probabilidade de ter contato com o coronavírus aumenta.

Preciso de máscara nos ônibus e trens?

Mesmo que na cidade do Rio de Janeiro a prefeitura tenha determinado o fim do uso de máscara no transporte público, os especialistas são unânimes ao afirmar que a medida ainda é precipitada, sobretudo nas grandes cidades brasileiras em que são registrados constantes casos de lotação de ônibus, trens e metrôs.

Em países europeus, como a França, a máscara deixou de ser obrigatória em locais abertos e fechados em dois momentos de baixa de casos, internações e mortes causadas pela covid-19. Apesar disso, no transporte público ela se manteve mandatória. O exemplo foi seguido pelo estado de São Paulo. A regra vale também para situações de viagens, seja por via aérea ou terrestre.

Os especialistas ouvidos pela reportagem ainda recomendam que o poder público continue exigindo o passaporte sanitário para a população acessar ambientes fechados. No Rio de Janeiro, o documento será exigido, pelo menos, até o fim de março.