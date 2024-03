Lewandowski viaja a Mossoró nesta quarta para acompanhar busca por fugitivos

O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, viajará nesta quarta-feira a Mossoró, no Rio Grande do Norte, para acompanhar de perto as buscas pelos dois presos que fugiram do presídio federal de segurança máxima. É a segunda ida à cidade desde que a fuga ocorreu.

Ele se reunirá com os integrantes das forças policiais encarregados de liderar a procura pelos criminosos e verá de perto parte da operação. O ministro deixará Brasília por volta das 7h e deve retornar no mesmo dia.

Há expectativa de que o ministro anuncie durante a viagem a ampliação dos esforços de busca. A possibilidade foi mencionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em entrevista ao SBT nesta segunda-feira.

A tentativa de captura de Deibson Nascimento e Rogério Mendonça completa um mês nesta quinta-feira. Foi a primeira vez que uma penitenciária federal de segurança máxima registrou uma fuga. O episódio vem causando constrangimento ao governo desde então.

A Força Nacional foi mobilizada e tem atuado nas últimas semanas em conjunto com a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal.