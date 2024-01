Lewandowski toma posse como ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Lula nesta quinta

O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski, toma posse nesta quinta-feira, 1º, como o novo ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Lula. O novo titular da pasta substituirá Flávio Dino, que vai assumir uma vaga no STF no dia 22 de fevereiro. O evento acontece no Palácio do Planalto às 11h.

Lewandowski foi anunciado como ministro no início de janeiro. Desde então, ele se reuniu com Dino para realizar a transição da pasta. Em seu primeiro pronunciamento após ser anunciado, em 23 de janeiro, o novo chefe da Justiça e Segurança Pública prometeu combater a insegurança no país.

"Temos o desafio, que é uma preocupação do cidadão comum hoje, com a segurança. A insegurança, a criminalidade, o crime organizado, que afetam não apenas as classes mais abastadas, afetam também o cidadão mais simples, o cidadão comum, o trabalhador", disse.

O magistrado aposentado disse ainda que a sua gestão será de continuidade do trabalho de Dino, quem elogiou pela condução da pasta.

"Não é bem transição, é uma continuidade. O governo é o mesmo. Vamos imprimir uma continuidade ao excelente trabalho desenvolvido pelo ministro Flávio Dino e sua equipe. Claro que poderá haver pequenas ajustes, mas continuaremos esse trabalho e estamos muito honrados de poder fazê-lo", concluiu.

Mudanças na pasta

Lewandowski apresentará novos secretários para as principais áreas da pasta, mas promete que a sua gestão será de continuidade. Mario Sarrubbo, procurador-geral de Justiça de São Paulo, deve assumir a Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), uma das áreas prioritárias do novo ministro. Sarrubbo está desde 1989 no Ministério Público de São Paulo, onde também foi subprocurador-geral de Justiça de Políticas Criminais e Institucionais.

No lugar Ricardo Capelli, então secretário executivo da pasta, o mais cotado é o jurista Manoel Carlos de Almeida Neto. Ele já foi Secretário-Geral da Presidência do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) durante a gestão de Lewandowski no comando das duas cortes.