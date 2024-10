O deputado estadual Evandro Leitão (PT) tem 28,1% dos votos válidos na disputa pela prefeitura de Fortaleza, e o deputado federal André Fernandes (PL), 28%, segundo pesquisa do instituto AtlasIntel divulgada neste sábado, 5.

De acordo com a margem de erro do levantamento, de 2 pontos percentuais, Leitão e Fernandes estão tecnicamente empatados na liderança. Esta é uma das últimas pesquisas antes do primeiro turno, que será realizado no próximo domingo, 6 de outubro.

Os votos válidos, que excluem os votos em branco e nulos, determinam o resultado das eleições. Em cidades com mais de 200 mil habitantes, o candidato a prefeito que atinge mais de 50% dos votos válidos vence a disputa.

Na sequência, o atual prefeito José Sarto (PDT) aparece com 23,2%, ocupando a terceira posição. O ex-deputado federal Capitão Wagner (União Brasil) possui 17,6% e o senador Eduardo Girão (Novo) soma 2% das intenções de voto. Os demais candidatos não atingem 1% cada um.

Na comparação com o último levantamento do instiuto, divulgado em 24 de setembro, Leitão e Fernandes cresceram praticamente o mesmo percentual, apenas invertendo quem está numericamente à frente. Enquanto isso, o atual prefeito teve uma leve oscilação dentro da margem de erro, e Capitão Wagner apresentou queda.

Pesquisa votos válidos em Fortaleza

Evandro Leitão (PT) : 28,1%

: 28,1% André Fernandes (PL) : 28%

: 28% José Sarto (PDT) : 23,2%

: 23,2% Capitão Wagner (UNIÃO) : 17,6%

: 17,6% Eduardo Girão (Novo) : 2%

: 2% Técio Nunes (PSOL) : 0,9%

: 0,9% Chico Malta (PCB) : 0%

: 0% George Lima (Solidariedade) : 0%

: 0% Zé Batista (PSTU): 0%

A pesquisa foi registrada no TSE como CE-08216/2024 e realizou 2601 entrevistas entre os dias 29 de setembro e 4 de outubro, por meio de Recrutamento Digital Aleatório (Atlas RDR). A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança do levantamento é de 95%.

Pesquisa para prefeito de Fortaleza

Evandro Leitão (PT) : 27,7%

: 27,7% André Fernandes (PL) : 27,5%

: 27,5% José Sarto (PDT) : 22,8%

: 22,8% Capitão Wagner (UNIÃO) : 17,3%

: 17,3% Eduardo Girão (Novo) : 2%

: 2% Técio Nunes (PSOL) : 0,9%

: 0,9% Chico Malta (PCB) : 0%

: 0% George Lima (Solidariedade) : 0%

: 0% Zé Batista (PSTU) : 0%

: 0% Não sei : 1,2%

: 1,2% Voto branco/nulo: 0,6%

Segundo turno

Nas simulações de segundo turno, Leitão vence Fernandes por 44% a 39%. Contra os demais adversários, o candidato do PT tem mais dificuldade, ficando praticamente empatado com o atual prefeito e com o Capitão Wagner.

José Sarto x André Fernandes

José Sarto: 48%

André Fernandes: 36%

Ninguém/Branco/Nulo: 14%

Não sei: 2%

Capitão Wagner x Evandro Leitão

Capitão Wagner: 43%

Evandro Leitão: 39%

Ninguém/Branco/Nulo: 16%

Não sei: 2%

José Sarto x Capitão Wagner

José Sarto: 41%

Capitão Wagner: 38%

Ninguém/Branco/Nulo: 18%

Não sei: 3%

Capitão Wagner x André Fernandes

Capitão Wagner: 40%

André Fernandes: 31%

Ninguém/Branco/Nulo: 26%

Não sei: 3%

André Fernandes x Evandro Leitão

André Fernandes: 39%

Evandro Leitão: 44%

Ninguém/Branco/Nulo: 15%

Não sei: 2%

José Sarto x Evandro Leitão