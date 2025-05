Leilão de Reserva de Capacidade 2025 é cancelado após disputa sobre regra de flexibilidade

Em artigo publicado em fevereiro deste ano, apresentamos uma descrição completa do Leilão de Reserva de Capacidade (LRCAP) 2025. O objetivo do certame era contratar projetos de geração novos e existentes, com foco na expansão da capacidade instalada do sistema elétrico brasileiro e na garantia do suprimento de eletricidade em períodos de alta demanda.

Conforme as diretrizes mais recentes, a participação estaria restrita a usinas termelétricas movidas a gás natural e biocombustíveis, além de usinas hidrelétricas com aumento de capacidade instalada. Para termelétricas existentes, o LRCAP ofereceria contratos de dez anos, com início entre 2025 e 2030. Já os projetos novos teriam contratos de 15 anos, com início em 2028, 2029 ou 2030. As hidrelétricas estariam restritas a contratos de 15 anos com início em 2030.

No entanto, desde a última publicação, novos fatos levaram ao cancelamento do certame.

Novo parâmetro para avaliação da flexibilidade operativa

Em 7 de fevereiro de 2025, o Ministério de Minas e Energia (MME) publicou a Portaria Normativa nº 100/2025, que estabeleceu as regras aplicáveis ao LRCAP 2025. O documento definiu a metodologia de cálculo do preço de lance — utilizado para comparar os projetos participantes e definir os vencedores no caso das usinas termelétricas.

Embora semelhante à metodologia usada no LRCAP 2021, a nova versão introduziu uma variável adicional, que ficou conhecida como “Fator a”.

O Fator a foi criado para refletir a flexibilidade operativa das usinas termelétricas, incentivando empreendimentos com maior capacidade de adaptação às necessidades do sistema elétrico. Essa flexibilidade é declarada pelos agentes, com base em parâmetros como o tempo necessário para ligar ou desligar a usina, além do tempo mínimo que deve permanecer operando ou inativa após acionamentos.

Impactos no mercado e judicialização

Com a introdução do Fator a, usinas termelétricas com configurações de ciclo combinado e/ou equipamentos antigos seriam fortemente impactadas, devido à maior dificuldade de atender aos parâmetros de flexibilidade exigidos. Por outro lado, projetos com ciclo aberto e tecnologia moderna, ou que utilizam combustíveis líquidos, seriam significativamente favorecidos.

Mesmo com algumas alterações posteriores na fórmula, o mercado continuou a questionar a ausência de consulta pública antes da adoção do Fator a — especialmente por se tratar de um parâmetro com impacto direto na competitividade do leilão.

Em março de 2025, a controvérsia chegou ao Judiciário, resultando na suspensão da Portaria nº 100 e na exigência de uma nova consulta pública.

Certame cancelado e futuro indefinido

Em 4 de abril de 2025, o Ministério de Minas e Energia cancelou oficialmente o LRCAP 2025 e anunciou a realização de uma nova consulta pública.

Apesar da grande expectativa gerada em torno do leilão, até o momento não foi publicada uma nova consulta para discutir e organizar outro certame. O mercado aguarda definições e espera que isso ocorra em breve.