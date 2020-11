Leilão de imóveis da União traz ofertas de casas e apartamentos

A venda de imóveis pertencentes à União faz parte do programa de desestatização do Ministério da Economia. O modelo de leilões, com lances que podem ser feitos online, começou em outubro. Há imóveis residenciais por todo o país, desde apartamentos em Brasília até terrenos no interior de São Paulo.

“Não faz sentido para o Estado manter esses imóveis, pois estão sem uso”, diz Diogo Mac Cord, secretário de desestatização do Ministério da Economia. “Vamos desestatizar esses ativos e fazer caixa para o governo”.

Nesta terça, dia 10, serão leiloados terrenos em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Na quarta, dia 12, é a vez de Campo Grande, no Mato Grosso, com a oferta de oito terrenos, e de Brasília. Na capital, vários apartamentos entrarão no pregão, com valores a partir de 637 mil reais.

Para participar, é preciso se cadastrar no site dos leilões e fazer uma oferta prévia. Outro requesito é oferecer uma caução de 5% do valor do imóvel até minutos antes da concorrência eletrônica. O certame é decidido online.

Até o dia 10 de dezembro, serão realizadas ofertas de armazéns, casas, apartamentos e terrenos no Paraná, Mato Grosso, Brasília, São Paulo, Piauí e Sergipe, entre outros Estados.