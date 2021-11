Leilão do 5G é retomado com foco em lotes de internet para escolas

O leilão 5G foi retomado nesta sexta-feira. Desta vez estão sendo leiloados lotes na faixa nacional de frequência de 26 GHz, considerada atraente pelos investidores. As empresas que arrematarem os lotes terão como compromisso de investimento levar internet às escolas públicas de todo o país.

A frequência de 26 GHz é a última que será ofertada. Essa faixa é considerada pelos especialistas e empresas a de maior capacidade para o 5G, que entrega uma das principais características da tecnologia: a baixa latência — menor tempo de atraso entre os dados. Para isso, porém, será preciso instalar mais antenas do que hoje.

Por isso, a faixa é considerada complementar e pode ser usada não apenas para o celular, mas também para aplicações de internet das coisas (como indústria 4.0) e banda larga fixa.

Os lotes nacionais dessa faixa foram vencidos pela Claro e pela Telefônica (Vivo).

No primeiro dia do certame, já foram assegurados R$ 45 bilhões em investimentos. O leilão foi dominado pelas grandes teles na principal faixa licitada, a de 3,5Ghz, apontada como o filé mignon da disputa. TIM, Vivo e Claro levaram os lotes mais importantes.

Mas a licitação, que teve ágio de mais de 13.000%, também atraiu novatas.

Veja como e quando o 5G vai chegar

1) Nas capitais, até julho de 2022

A previsão do edital é que as capitais e o Distrito Federal tenham acesso ao 5G até 31 de julho de 2022. Especialistas consideram o prazo apertado, mas a nova tecnologia atrai o interesse das grandes operadoras. As demais cidades serão incluídas, por ordem de tamanho, até 2029, quando chegará nas cidades de 30 mil habitantes.

2) Nas estradas federais, hora do 4G

As vencedoras do leilão deverão cumprir uma série de obrigações previstas no edital. É necessário levar a tecnologia 4G às rodovias federais até 2024. Este é também o prazo para levar o 5G a todas as escolas do país de ensino básico. Os vencedores também deverão implementar uma rede privada para o governo federal.

3) Conexão em casa e na cidade

A velocidade da rede 5G possibilitará cidades inteligentes, com carros autônomos, agricultura de precisão e a ampliação da Internet das Coisas (IoT em inglês), com conexão de objetos da casa, como geladeiras e cafeteiras. A tecnologia permitirá que máquinas agrícolas, plantações e rebanhos sejam conectados à internet.

4) Investimentos para conectar o país

A maior parte do dinheiro levantado pelo leilão, com total estimado em R$ 50 bilhões, será destinada a investimentos e parte ao pagamento da outorga. Com o 5G, a Anatel calcula que será possível atrair até R$ 163 bilhões de investimentos em infraestrutura nos próximos 20 anos no país.