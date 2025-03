Latam recebe autorização para resgatar passageiros em Fernando de Noronha após suspensão da Voepass

O governo autorizou a Latam a fazer, de forma emergencial, voos comerciais com jatos em Fernando de Noronha para resgatar passageiros da Voepass. Desde esta terça-feira, a Voepass está impedida de operar nas 15 localidades atendidas pela companhia por decisão da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), devido a preocupações com segurança.

Em nota, a Latam informou que os voos ocorrerão nesta quarta-feira e na quinta-feira:

"A Latam realiza hoje (12) e amanhã (13) operações emergenciais na rota Recife-Fernando de Noronha a bordo de aeronaves Airbus A319, com decolagem de Recife às 6h20 (hora local) e de Noronha às 10h20 (hora local)."

A partir do próximo mês, a agência vai abrir o terminal de Noronha para aviões de grande porte, assim que concluir a homologação da pista, que passou por obras. Desde outubro de 2022, somente estão autorizados a pousar no aeroporto local aeronaves turboélice, de porte médio, como o ATR.

Além da Voepass, Noronha é atendida pela Azul, mas a remarcação para acomodação nos voos depende da disponibilidade de assentos. Segundo dados do governo, cerca de 33 mil bilhetes já tinham sido vendidos pela Latam para voos na Voepass, via codeshare, acordo de compartilhamento.

Pelas normas da ANAC, os passageiros que compraram os bilhetes terão o dinheiro de volta ou remarcados pela Latam sem custo adicional.

A operação de resgate dos passageiros em Noronha foi costurada pela Secretaria de Aviação Civil (SAC), do Ministério de Portos e Aeroportos.

Segundo a pasta, terminal aeroportuário de Noronha recebeu um investimento de R$ 60 milhões nas obras de recuperação da pista, como a reabilitação do pátio de aeronaves e das pistas de pouso e taxiamento.

Com a abertura do terminal para aviões de grande porte, Gol e Latam poderão atender passageiros em Noronha. A ANAC discute a divisão de slots (autorização para pousos e decolagens) no aeroporto, que tem capacidade limitada. As negociações envolvem o governo de Pernambuco.