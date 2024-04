Kim Kataguiri negocia coligação com PSDB, mas descarta Datena como vice

O deputado federal Kim Kataguiri (União Brasil-SP) disse que recebeu um convite do PSDB para ser candidato a prefeito de São Paulo pelo partido, mas que optou por ficar no União Brasil.

"Recebi um convite do PSDB esta semana. Sou muito grato. Estive ontem com o presidente Antonio de Rueda e o líder Eumar falando sobre essa proposta do PSDB, e em conjunto decidimos manter minha candidatura pelo União Brasil e abrir para o PSDB a possibilidade de coligar com a gente, fazer uma aliança e indicar o vice", disse Kataguiri, durante entrevista ao programa Eleições 2024 da EXAME.

O deputado disse acreditar que a filiação do apresentador José Luiz Datena ao PSDB, anunciada nesta quinta, não deve levá-lo a ser candidato a prefeito ou a vice. "Não acredito que Datena vai sair para nada. Eu já estive em dois lançamentos de campanha do Datena, mas nunca sai", afirmou.

Kataguiri também questionou a aproximação entre a deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP), outra pré-candidata, e Datena. "É uma incoerência da Tabata Amaral chamar para ser vice alguém que cresceu defendendo que a polícia tem de matar bandido, algo contrário ao que ela defende. A Tabata prega moderação e uma frouxidão das leis penais", disse.

"Não aceitaria um sujeito como o Datena para ser meu vice porque ele é uma geleia ideológica. Não tem uma espinha dorsal daquilo que de fato ele acredita", prosseguiu.

Kataguiri elogiou Andrea Matarazzo como um bom quadro do PSDB, mas disse que ainda não há conversas específicas para que ele seja vice.

Quem é Kim Kataguiri

Kim tem 28 anos, é youtuber e cofundador do Movimento Brasil Livre (MBL). Ele chegou a cursar economia na Universidade Federal do ABC, mas interrompeu o curso. Entrou na política em 2018, quando foi eleito deputado federal pelo DEM com 465 mil votos, quarto candidato com maior número de votos. Ele foi também o deputado mais jovem da história do Brasil, com 23 anos anos. Em 2022, foi reeleito.

Kataguiri ficou conhecido por ser um dos organizadores das manifestações a favor do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, em 2016, e pelo combate à corrupção. No Congresso, suas principais bandeiras são o fim da corrupção, modernização do Estado e diminuição da burocracia para empresas.

Eleições 2024 na EXAME

A entrevista com o pré-candidato à prefeitura de São Paulo é a quarta da série de entrevista com os principais concorrentes ao comando da capital paulista. Os possíveis candidatos ao comando da capital paulista foram convidados para conversar ao vivo nos nossos estúdios. A data e o horário serão de acordo com a agenda do pré-candidato.

Além de entrevistas, programas quinzenas vão analisar e trazer bastidores das campanhas das capitais brasileiras, com olhar especial para São Paulo, cidade onde fica localizada a redação da EXAME.

As eleições 2024 estão marcadas para acontecer no dia 6 de outubro. O segundo turno, marcado para 27 de outubro, acontece somente em cidades com mais de 200 mil eleitores para o cargo de prefeito, caso nenhum candidato atinja 50% mais um dos votos válidos.