Kassab anuncia que vai apoiar Tarcísio de Freitas, ex-ministro de Bolsonaro, ao governo de SP

O presidente do PSD, Gilberto Kassab, anunciou na manhã desta terça-feira, 16, que apoiará o ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos) na campanha para o governo de São Paulo.

Kassab fez o anúncio em seu perfil no Twitter, e postou uma foto ao lado de Tarcísio. "É muito bem preparado, excelente gestor e teve ótimo desempenho em todas as missões que recebeu ao longo de sua carreira na vida pública", disse Kassab sobre o ministro.

Fique pode dentro de tudo das Eleições 2022 e veja as pesquisas eleitorais EXAME

Aliado do presidente Jair Bolsonaro (PL) Tarcísio está disputando a eleição em São Paulo pelo Republicanos e foi ministro da Infraestrutura no governo Bolsonaro.

As campanhas eleitorais começaram nesta terça-feira, e candidatos podem agora divulgar seus números e fazer campanha oficialmente.

"Quem não o conhece [Tarcísio] terá a oportunidade de conhecê-lo", continou Kassab no anúncio. "E quando comparar com os outros candidatos poderá concluir que votar nele será um bom caminho para a retomada do desenvolvimento de SP."

VEJA TAMBÉM: Campanha eleitoral começa nesta terça-feira; veja regras para as propagandas

Na disputa pelo governo de São Paulo, o maior colégio eleitoral do país, Tarcísio enfrentará o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT) e o atual governador, Rodrigo Garcia (PSDB).

Apoio ao "astronauta" Marcos Pontes para o Senado

Além do apoio a Tarcísio, Kassab também anunciou que, para o Senado, votará no candidato Marcos Pontes, ex-ministro da Ciência e Tecnologia no governo Bolsonaro. Pontes disputa uma cadeira no Senado de São Paulo pelo PL, mesmo partido do presidente Bolsonaro.

VEJA TAMBÉM: Quem são os candidatos ao governo de SP e Senado nas eleições de 2022

Para deputado federal e estadual, Kassab afirmou que votará nos candidatos próprios do PSD.

O apoio de Kassab (que é ex-prefeito de São Paulo, ex-senador e ex-ministro) também é aguardado na campanha presidencial.

Kassab tentou engrenar uma candidatura de Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Senado, mas o partido não foi adiante com a estratégia. Ventilou-se que Kassab poderia apoiar o ex-presidente Lula (PT), mas o presidente do PSD ainda não divulgou seu apoio.

VEJA TAMBÉM: PSD quer ficar neutro na eleição presidencial, mas Kassab e Pacheco acenam a Lula

Quem é Tarcísio de Freitas

Tarcísio Gomes de Freitas é engenheiro e militar da reserva.

Atuou como ministro da Infraestrutura no governo do presidente Jair Bolsonaro desde 2019, se afastando para concorrer ao governo de São Paulo, como obriga a legislação eleitoral.

Antes de atuar ao lado de Bolsonaro, foi diretor do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes durante no governo da ex-presidente Dilma Rousseff (PT).

O candidato a vice em sua chapa é Felicio Ramuth, do PSD.

Como está Tarcísio nas pesquisas para governador de SP

Nas últimas pesquisas eleitorais, Fernando Haddad lidera as pesquisas no primeiro turno e caminha para uma vaga no segundo turno em São Paulo.

Tarcísio disputa sobretudo uma segunda vaga na etapa final com o atual governador, Rodrigo Garcia (PSDB). Garcia está no governo com a vaga herdada como vice do governador eleito João Doria (PSDB), que renunciou ao cargo para concorrer à Presidência.

Na última pesquisa divulgada para o governo de São Paulo, feita pelo Ipec e encomendada pela TV Globo, Tarcísio aparece em segundo com 12% dos votos, atrás de Haddad (29%) e disputando com Rodrigo Garcia (9%) uma vaga no segundo turno. A pesquisa foi divulgada na segunda-feira, 15.

Resultado da pesquisa Ipec para o governo de SP

Resposta estimulada na pesquisa Ipec, em %: