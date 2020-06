Justiça proíbe manifestações de grupos pró e contra Bolsonaro na Paulista

A Justiça acatou pedido do governo de São Paulo e proibiu a realização de manifestações de grupos pró e contra o presidente Jair Bolsonaro.

Segundo nota da secretaria de Segurança Pública do estado, a liminar veda a realização de manifestações no mesmo local e data.

“O juiz Rodrigo Galvão Medina, do plantão Civil da capital, concedeu na noite desta sexta-feira, 05, liminar proibindo a realização de atos de grupos antagônicos no mesmo local e data”, referindo-se à avenida Paulista, em atos que aconteceriam neste domingo, 07.

No seu despacho, o juiz destacou que a medida visa evitar confrontos e danos ao patrimônio.

“Impeço que os grupos manifestantes antagônicos entre si se reúnam no mesmo local e data na avenida Paulista, evitando-se assim confrontos e prejuízos decorrentes desta realidade, zelando as autoridades administrativas competentes para que tal empreitada possa ter seu efetivo sucesso.”

Ainda na nota, a secretaria da Segurança Pública informou que está em contato, juntamente com o Ministério Público, com os organizadores dos atos para chegar a um consenso que garanta a segurança de todos e o direito à livre manifestação.

O presidente Jair Bolsonaro chegou a chamar os manifestantes de grupos pró-democracia contrários ao governo federal de “marginais” e “terroristas”, e pediu que as forças de segurança do país atuassaem contra as manifestações marcadas para domingo se os grupos extrapolarem os limites.

