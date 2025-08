Justiça italiana mantém prisão de Carla Zambelli após audiência de custódia

Após passar por audiência de custódia nesta sexta-feira, 1º, a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) permanecerá presa durante o processo de extradição movido contra ela pela Justiça brasileira. A informação foi confirmada ao GLOBO pela Embaixada do Brasil na Itália e por integrantes da Polícia Federal.

Durante a audiência, conduzida pelo juiz Aldo Morgigni, da Corte de Apelação de Roma, Zambelli, que tem cidadania italiana, afirmou que não pretende retornar ao Brasil e quer passar por um novo julgamento na Itália. A Justiça decidiu manter a prisão provisória da parlamentar, que está reclusa na penitenciária feminina de Rebibbia, na periferia da capital italiana.

A audiência de custódia foi acompanhada do advogado italiano Pieremilio Sammarco, enquanto o processo segue agora para a Corte de Apelação de Roma, onde a Justiça italiana e os advogados de Zambelli apresentarão seus argumentos.

Motivos da prisão e extradição

Considerada pela Polícia Federal como foragida, Zambelli foi condenada a 10 anos de prisão por falsidade ideológica e invasão cibernética ao sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o que motivou o seu pedido de extradição apresentado pelo Supremo Tribunal Federal (STF). A defesa da deputada e o Partido Liberal acionaram autoridades italianas para tentar barrar a extradição.

Impacto político e possível influência do governo italiano

O atual governo italiano, liderado por Giorgia Meloni, tem afinidade ideológica com setores da base de apoio de Zambelli, o que pode pesar na análise final do caso. Mesmo com a decisão favorável do Judiciário italiano, a palavra final sobre a extradição cabe ao Ministério da Justiça da Itália, que pode negar a extradição por motivos políticos.

Especialistas avaliam que o processo pode se estender por até dois anos, embora exista a possibilidade de Zambelli ser solta antes, especialmente se houver entraves de natureza política. Casos de extradição, como o de Cesare Battisti, costumam envolver disputas prolongadas e forte influência de interesses governamentais.