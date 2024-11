Justiça dá 15 dias para Enel esclarecer falhas no fornecimento de energia em São Paulo

A Justiça deu 15 dias para que a Enel esclareça as falhas no fornecimento de energia no estado de São Paulo, onde opera em 24 municípios da Região Metropolitana. Segundo o governo estadual, a empresa terá de disponibilizar à Justiça e aos órgãos de fiscalização estadual documentos e relatórios que expliquem os seguidos episódios de falta de luz nos últimos meses. Em outubro, 2,1 milhões de residências ficaram no escuro.

A decisão em caráter liminar foi tomada em uma ação civil pública movida pelo governo estadual, junto com a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (Arsesp) e o Procon-SP. Cabe recurso.

Na ação, a gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos) pede que a Enel seja obrigada a apresentar um relatório detalhado sobre a quantidade e localização de árvores que possam ameaçar o fornecimento de energia elétrica, e que também apresente um cronograma de ações para reduzir os riscos envolvendo as árvores.

Outro pedido é que a concessionária compartilhe suas informações de monitoramento sobre a cidade de São Paulo em tempo real com a Arsesp, como o número de residências com o serviço interrompido, o número de equipes na rua e onde estão essas equipes, o tempo de atendimento e a ordem da fila de prioridades. A Enel não comentou a decisão. O mérito da ação ainda não foi julgado.