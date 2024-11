Justiça argentina ordena prisão de 61 brasileiros investigados por atos de 8 de janeiro

A Justiça da argentina ordenou a prisão de 61 brasileiros que estão sendo investigados pelos atos antidemocráticos ocorridos na sede dos Três Poderes em janeiro do ano passado. A ordem de prisão foi emitida pelo juiz Daniel Rafecas a pedido do Supremo Tribunal Federal (STF) do Brasil e abrange 61 cidadãos brasileiros, que se encontram na Argentina e têm “condenações com pena de prisão definitiva”, acrescentou a fonte.

Na manhã desta sexta, a polícia local já havia anunciado a prisão de um dos fugitivos do ataque de 8 de janeiro que estava refugiado na cidade de La Plata, a 60 quilômetros de Buenos Aires. Joelton Gusmão de Oliveira, de 47 anos, foi condenado em fevereiro a 17 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado, danos, deterioração de ativos, associação criminosa e tentativa violenta de abolição do Estado democrático de direito.

Depois de identificá-lo, os policiais confirmaram que Oliveira era alvo de uma ordem de "captura e detenção" com fins de extradição a pedido da Justiça brasileira. No dia 10 de junho, o Brasil informou que havia pedido ajuda à Argentina para localizar em seu território a possível presença de mais de 140 foragidos do ataque. Buenos Aires anunciou na ocasião que não tinha notícias do paradeiro dos envolvidos nos atos antidemocráticos.

A Polícia Federal já prendeu centenas de suspeitos de vandalismo, financiadores e incitadores dos ataques ocorridos em 8 janeiro de 2023, uma semana após a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em 10 de junho deste ano, o Brasil informou ter solicitado ajuda à Argentina para localizar em seu território a possível presença de mais de 140 fugitivos envolvidos nos atos antidemocráticos.

"Já há duas pessoas detidas", afirmou a fonte nesta sexta-feira. "Em qualquer lugar da Argentina onde forem identificados ou localizados, serão presos e colocados à disposição do tribunal para iniciar o processo de extradição."

Em outubro, o governo argentino modificou sua lei sobre o status de refugiados, eliminando o benefício para estrangeiros que tenham sido acusados ou condenados em seus países de origem. Em 8 de janeiro de 2023, milhares de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro invadiram a sede dos Três Poderes exigindo a intervenção das Forças Armadas para destituir Lula e alegando uma suposta fraude nas eleições.