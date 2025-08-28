Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Julgamento no STF sobre 'pejotização' não vai incluir trabalho por aplicativo

Gilmar Mendes afirmou que modelo, que inclui motoristas e entregadores, será analisado em outra ação

Agência o Globo
Agência o Globo

Agência de notícias

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 15h52.

Tudo sobreSupremo Tribunal Federal (STF)
Saiba mais

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), esclareceu nesta quarta-feira que o julgamento sobre a validade da chamada “pejotização” não inclui as relações de trabalho intermediadas por aplicativos, como motoristas e entregadores.

Gilmar é o relator de uma ação que discute a "pejotização", ou seja, a contratação de um trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços. Em abril, o ministro suspendeu todos os processos judiciais do país que tratam do tema.

A suspensão dos processos vale até que essa ação seja julgada pelo plenário do STF, com a definição de uma tese a ser aplicada em todos os casos semelhantes.

Analisando um recurso contra essa decisão de abril, Gilmar reconheceu que há uma semelhança com a discussão sobre o trabalho por aplicativo, mas afirmou que essa relação tem especificidades e merece ser analisada de forma separada. Já há um outro processo sobre esse tema no STF, de relatoria do ministro Edson Fachin.

“As causas que versam especificamente sobre relações estabelecidas por meio de aplicativos não estão abrangidas pela suspensão nacional determinada com base no tema 1.389 da repercussão geral, uma vez que seu exame ocorrerá em ação própria (tema 1.291), em âmbito próprio de discussão”, afirmou o ministro.

Por outro lado, Gilmar confirmou que as ações sobre contratos de franquia devem ser suspensas, mesmo que também existam outros processos sobre o tema. “O prosseguimento de discussões paralelas não inviabiliza a eficácia e o alcance da suspensão nacional, sobretudo quando as ações tratam diretamente de questões objeto do respectivo tema de repercussão geral”, escreveu.

Acompanhe tudo sobre:Supremo Tribunal Federal (STF)Direitos trabalhistasGilmar Mendes

Mais de Brasil

'Sem um tiro': megaoperação contra PCC mostra necessidade de inteligência policial, diz especialista

Lula diz que não há espaço para terceira via em 2026 e critica Zema

Haddad diz que fintechs serão enquadradas como instituições financeiras na Receita Federal

No Paraná, 65% desaprovam Lula e 85% aprovam Ratinho Junior, diz estudo da Paraná Pesquisas

Mais na Exame

Inteligência Artificial

O que pensa Alex Blania, um dos 100 nomes mais influentes da IA, segundo a Time

Economia

Sem citar Trump, Lula diz que comércio internacional é usado para 'coerção e chantagem'

Minhas Finanças

Juros menores e aprovação digital: por que cresce o crédito com garantia de veículo

ESG

BTG Pactual mira mobilizar US$ 1 bi para projetos sustentáveis em parceria com IFC