Jovem invade escola e mata três crianças e duas funcionárias em SC

Um jovem invadiu uma creche em Saudades, no Oeste de Santa Catarina, nesta terça-feira. De acordo com a Polícia Militar, duas funcionárias e três alunos morreram no local. Segundo a Polícia Civil, o suspeito, um jovem de 18 anos, foi detido.

Segundo o Tenente Meneguete, do Corpo de Bombeiros de Chapecó, a ocorrência encerrou no local por volta de 12h40.

— Os atendimentos foram feitos e agora o trabalho será da Polícia Civil. Todos estamos abalados psicologicamente com essa ocorrência — afirmou.

Em nota, a PM informou que o suspeito invadiu a escola, entrou na sala de aula portando um facão e começou a desferir golpes nas pessoas que ali estavam. Moradores ouviram as vítimas gritarem por socorro, entraram na escola e detiveram o jovem. Ele então feriu o próprio pescoço com o facão. Ainda de acordo com a PM, ele foi socorrido no Hospital da cidade vizinha de Pinhalzinho.

No comunicado, a polícia informou ainda que "segundo populares, o homem relatou ter sofrido bullying, porém não estudou na creche" e acrescentou que não tem "mais informação sobre motivação".

As idades das vítimas não foram informadas pelas autoridades. Conforme a prefeitura, a escola pró-infância Aquarela atende alunos do berçário, até 3 anos.

O município de Saudades tem 9,8 mil habitantes e fica cerca de 600 quilômetros de Florianópolis.

Segundo o Delegado Regional Ricardo Casagrande, equipes de pelo menos quatro municípios estão envolvidas na investigação. Um mandado de busca e apreensão foi expedido para fazer buscas na residência do jovem.

Uma perícia estava sendo realizada no local e na casa do suspeito no início da tarde. Ele foi levado em estado grave ao Hospital de Pinhalzinho e será transferido para Chapecó sob forte escolta policial. O município de Saudades tem cerca de 10 mil habitantes, com índice de criminalidade quase zero.

Luto oficial

Governadora em exercício de Santa Catariana, Daniela Reinehr decretou luto oficial de três dias no estado. No Twitter, escreveu: "Manifesto profunda tristeza e presto minha solidariedade. Determinei que o Governo dê todo o amparo necessário às famílias".

O governador afastado de Santa Catarina, Carlos Moisés, lamentou o caso na conta oficial dele no Twitter e afirmou que vai trabalhar para o "esclarecimento do episódio". "Devastadora a notícia da chacina registrada no município de Saudades vitimando crianças e professores de uma creche na manhã desta terça-feira. Minha solidariedade às famílias, à comunidade escolar e a todos os moradores da acolhedora cidade do nosso Oeste. Todas as energias das forças de segurança da região devem ser empregadas no esclarecimento desse trágico episódio", afirmou.