JN entrevista Simone Tebet na sexta-feira, 26: onde assistir ao vivo e horário

A senadora Simone Tebet (MDB) será entrevistada ao vivo no Jornal Nacional, da TV Globo, na sexta-feira, 26 de agosto.

A entrevista faz parte de uma série de conversas que o Jornal Nacional tradicionalmente promove com presidenciáveis nas semanas que antecedem a eleição.

Os outros três candidatos mais bem colocados nas pesquisas também passam pelo JN nesta semana: o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o presidente Jair Bolsonaro (PL), e Ciro Gomes (PDT). Simone Tebet fecha a semana de entrevistas (veja as datas completas abaixo).

Veja horários e onde assistir à entrevista de Simone Tebet no JN

O Jornal Nacional com Simone Tebet será transmitido ao vivo a partir das 20h30 de sexta-feira, 26 de agosto.

A entrevista na bancada do JN será comandada pelos apresentadores usuais do jornal, os jornalistas William Bonner e Renata Vasconcellos.

A data da entrevista, assim como dos outros candidatos, foi definida por sorteio. Segundo o JN, o sorteio foi feito em 1º de agosto com representantes dos partidos.

Qual é o canal para assistir Simone Tebet no Jornal Nacional

A TV Globo pode ser sintonizada pela televisão aberta e na TV paga no canal 24:

TV Aberta digital: canal 24 / 524 HD;

Claro TV: 24 / 524 HD

Vivo TV: 24 / 524 HD

Como assistir Simone Tebet no Jornal Nacional online ao vivo

Além dos canais da TV Globo, o Jornal Nacional com Tebet também será transmitido simultaneamente online. O jornal fica disponível ao vivo nas plataformas online da TV Globo:

No site do GloboPlay online, que tem a programação disponível gratuitamente mesmo para não assinantes (mediante cadastro gratuito);

No aplicativo do GloboPlay para Android e iPhone (também mediante cadastro gratuito);

Assinantes no exterior: o conteúdo da TV Globo aberta só fica disponível gratuitamente em território nacional. Fora do Brasil, o Jornal Nacional ao vivo só está disponível para assinantes pagos do GloboPlay;

Após o programa, os vídeos ficam também disponíveis no site do Jornal Nacional.

Quem será entrevistado no Jornal Nacional

Além de Tebet, a semana tem entrevista com os presidenciáveis mais bem colocados nas pesquisas.

As entrevistas ocorrem ao longo de toda a semana, na seguinte ordem:

22/8 (segunda-feira): Jair Bolsonaro (PL)

23/8 (terça-feira): Ciro Gomes (PDT)

25/8 (quinta-feira): Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

26/8 (sexta-feira): Simone Tebet (MDB)

A TV Globo informou que o deputado federal André Janones (Avante), que era o quinto colocado nas pesquisas, também seria convidado, mas ele retirou a candidatura neste mês.

Como está Simone Tebet nas pesquisas

Na pesquisa eleitoral EXAME/IDEIA publicada no dia 21 de julho, Simone Tebet está em quarto lugar, com 4% das intenções de voto. O ex-presidente Lula tem 44% das intenções de voto, e o presidente Bolsonaro aparece com 33%. Ciro Gomes tem 8%. André Janones - que desistiu de concorrer - fez 2%. Os demais nomes testados pontuaram 1% ou ficaram abaixo disso.

Ao colocar uma lupa em alguns dados mais específicos da população, Lula tem vantagem no primeiro turno entre os jovens. Na parcela com idade entre 16 e 24 anos, ele tem 52% das intenções de voto, e Bolsonaro aparece com 21%. Ciro tem 10% nesta parcela, e Tebet, 6%.

Já entre os mais velhos, com 60 anos ou mais, há um empate entre Lula e Bolsonaro, ambos com 39% das intenções de voto. Neste grupo de eleitores, o ex-governador do Ceará tem 6%, e Tebet tem 5%.

Foram ouvidas 1.500 pessoas entre os dias 15 e 20 de julho. As entrevistas foram feitas por telefone, com ligações tanto para fixos residenciais quanto para celulares. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-09608/2022. A EXAME/IDEIA é um projeto que une EXAME e o IDEIA, instituto de pesquisa especializado em opinião pública. Veja o relatório completo.

