Janja hackeada: PF faz buscas em casa de suspeito no Distrito Federal

A Polícia Federal realiza na manhã desta quinta-feira uma operação de busca e apreensão no endereço do suspeito de invadir o perfil da primeira-dama Janja Lula da Silva no X, antigo Twitter.

Os mandados, autorizados pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), estão sendo cumpridos na casa do adolescente, em Sobradinho, região administrativa do Distrito Federal.

De acordo com investigadores, os alvos são computadores e celulares do rapaz. Na última terça-feira, foram feitas buscas em quatro endereços de outro suspeito, em Minas Gerais. Segundo a PF, os dois teriam agido juntos para invadir a rede social de Janja.

Na noite de segunda-feira, a PF expediu um ofício ao X, solicitando que todas as informações do perfil da primeira-dama fossem preservadas. Como O GLOBO mostrou, a Advocacia-Geral da União (AGU) também pediu que a empresa congelasse a conta até a conclusão das investigações sobre a invasão, e mantenha "todos os registros e elementos digitais" relacionados à conta para "subsidiar futuras ações judiciais".

No documento, a AGU afirmou que a "não observância das medidas ora requeridas será interpretada como lesão a direitos", podendo resultar em medidas judiciais cabíveis para "ressarcimento de danos, bem como para a responsabilização civil e penal dos infratores".

Janja se pronunciou sobre a invasão e declarou que os ataques que sofre diariamente atingiram outro patamar, e que "a realidade é que a internet é um espaço potente para o bem e para o mal".

"Eu já estou acostumada com ataques na internet, por mais triste que seja se acostumar com algo tão absurdo. Mas a realidade é que a internet é um espaço potente para o bem e para o mal. E é comprovado que nós, mulheres, somos as que mais sofrem com os ataques de ódio aqui nas redes. O que eu sofri ontem é o que muitas mulheres sofrem diariamente", disse a primeira-dama em publicação no Instagram.