Janja defende sua fala na China sobre TikTok: 'Não há protocolo que me faça calar'

A primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, respondeu às críticas dirigidas a ela por falar sobre o TikTok durante o jantar com Xi Jinping na semana passada, afirmando que "não há protocolo" que a faça ficar calada.

— Eu quero dizer que a minha voz vocês podem ter certeza que vai ser usada para isso. E foi para isso que ele foi usada na semana passada quando eu me dirigi ao presidente Xi Jinping após a fala do meu marido sobre uma rede social (...) Como mulher, não admito que alguém me dirija dizendo que eu tenho que ficar calada. Eu não me calarei quando for para proteger a vida das nossas crianças e dos nossos adolescentes — declarou Janja nesta segunda-feira, em evento do Ministério dos Direitos Humanos de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes.

Na semana passada, ela teria criado um mal-estar durante um jantar em Pequim com Lula, Xi Jinping e ministros ao citar os abusos cometidos na rede chinesa, segundo a GloboNews. O presidente da China respondeu que o Brasil tinha o direito de regulamentar o TikTok e até banir a rede social se achasse necessário.

— Estou feliz que vocês me convidaram e que vou poder falar, e que não vou precisar ficar calada (...) Não há protocolo que me faça calar se eu tiver uma oportunidade de falar sobre isso com qualquer pessoa que seja, do maior grau ao menor grau, do mais alto nível à qualquer cidadão comum — afirmou a primeira-dama no Ministério dos Direitos Humanos.

Em entrevista a jornalistas após a repercussão da conversa, Lula afirmou que foi ele que tomou a iniciativa de abordar o tema e Janja “pediu a palavra” para mencionar os abusos cometidos na rede.

— Fui eu que fiz a pergunta. Eu perguntei ao companheiro Xi Jinping se era possível ele enviar para o Brasil uma pessoa da confiança dele para a gente discutir a questão digital, e sobretudo o TikTok. E aí a Janja pediu a palavra para explicar o que está acontecendo no Brasil, sobretudo contra as mulheres e contra as crianças.]

Encontro confidencial vazado

Lula aproveitou para dar uma bronca em quem vazou a informação, durante a entrevista que concedeu em Pequim antes de partir, após visita de três dias à capital chinesa. Para ele, “alguém teve a pachorra” de revelar o que aconteceu num encontro confidencial, em que participaram apenas ministros e parlamentares.

— Eu vi na matéria que um ministro estava incomodado. Se um ministro estivesse incomodado, ele deveria ter me procurado e pedido para sair. Eu autorizaria ele a sair de lá — disse Lula.

Janja aproveitou o discurso no Ministério dos Direitos Humanos para pedir um esforço para aprovar a regulamentação das redes sociais no Congresso Nacional, afirmando que o tema não deve ser tratado como uma "fofoca de bastidor":

— A gente precisa que as mães se unam numa voz forte que seja ouvida no Congresso Nacional para que efetivamente a regulamentação das plataformas aconteça, e que a gente não viva mais casos como o de vivenciar uma menina de oito anos morrer porque cheirou desodorante gente. Então a gente precisa tratar isso de uma forma um pouco mais séria e não como fofoca de bastidor.