A deputada estadual Janad Valcari (PL) tem 48,7% das intenções de voto no segundo turno pela prefeitura de Palmas e o ex-prefeito e ex-deputado Eduardo Siqueira Campos (Podemos) aparece com 43,7%, segundo pesquisa Futura Inteligência, encomendada pela empresa 100% Cidades, divulgada nesta sexta-feira, 25.

Pela margem de erro, que é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos, Valcari e Siqueira Campos estão tecnicamente empatados.

Os eleitores que afirmam que vão votar em branco, nulo ou em ninguém somam 2,1% e os que não sabem, não responderam ou estão indecisos são 5,5%.

Essa é a segunda pesquisa do instituto. Na comparação com a anterior, divulgada em 21 de outubro, a candidata do PL cresceu 7,8 pontos percentuais e assumiu a dianteira numérica, ao passar de 40,9% para 48,7%. Já o candidato do Podemos caiu 6,4 pontos percentuais, saindo de 50,1% para 43,7%.

Intenções de voto segundo turno em Palmas

Janad Valcari (PL) : 48,7%

: 48,7% Eduardo Siqueira Campos (Podemos) : 43,7%

: 43,7% Ninguém/Branco/Nulo : 2,1%

: 2,1% NS/NR/Indeciso: 5,5%

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) como TO-00746/2024 e realizou 600 entrevistas no dia 23 de outubro. A margem de erro é de 4 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.

Pesquisa de votos válidos

Janad Valcari : 52,7%

: 52,7% Eduardo Siqueira Campos: 47,3%

Pesquisa espontânea

Na pesquisa espontânea, em que os nomes dos candidatos não são apresentados aos eleitores, Janad Valcari também aparece numericamente na frente, mas tecnicamente empatada com Siqueira Campos.

Janad Valcari : 47,4%

: 47,4% Eduardo Siqueira Campos : 44,3%

: 44,3% Ninguém/Branco/Nulo : 2,4%

: 2,4% Outros : 0,2%

: 0,2% NS/NR/Indeciso: 5,7%