A deputada estadual Janad Valcari (PL) tem 46,6% das intenções de voto no segundo turno pela prefeitura de Palmas e o ex-prefeito e ex-deputado Eduardo Siqueira Campos (Podemos) aparece com 46%, de acordo com levantamento Paraná Pesquisas divulgado nesta quinta-feira, 24.

Pela margem de erro, que é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos, Siqueira Campos e Valcari estão tecnicamente empatados.

Os eleitores que afirmam que vão votar em branco, nulo ou em nenhum somam 4,4% e os que não sabem ou não responderam são 3%.

Essa é a segunda pesquisa do instituto. Na comparação com a anterior, divulgada em 18 de outubro, a candidata do PL oscilou positivamente 2,5 pontos percentuais, dentro da margem de erro, assumindo a liderança numérica. Enquanto o candidato do Podemos variou negativamente 1,4 pontos.

Intenções de voto no segundo turno em Palmas

Janad Valcari (PL) : 46,6%

: 46,6% Eduardo Siqueira Campos (Podemos) : 46,0%

: 46,0% Nenhum/Branco/Nulo : 4,4%

: 4,4% Não sabe/Não respondeu: 3,0%

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) como TO-07300/2024 e realizou 800 entrevistas pessoais entre 20 e 23 de outubro. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.

Pesquisa espontânea em Palmas

Janad Valcari também assumiu a dianteira na pesquisa espontânea, em que os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados. A deputada, contudo, segue em empate técnico com Siqueira Campos.

Nesse cenário, os que não sabem ou não responderam são 18,9%, praticamente o mesmo percentual da pesquisa anterior.

Janad Valcari : 38,6% (eram 35,5%)

: 38,6% (eram 35,5%) Eduardo Siqueira Campos : 37,6% (eram 41,1%)

: 37,6% (eram 41,1%) Ninguém/Branco/Nulo : 4,9% (eram 4,6%)

: 4,9% (eram 4,6%) Não sabe/Não respondeu: 18,9% (eram 18,6%)