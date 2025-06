Itamaraty orienta brasileiros a não viajar para Irã, Israel e outros países da região

O Ministério das Relações Exteriores emitiu uma recomendação, nesta quinta-feira, para que brasileiros evitem viagens a Israel, Jordânia, Iraque, Irã, Líbano, Palestina e Síria, em meio ao acirramento das tensões no Oriente Médio. Para quem já se encontra nesses países, o Itamaraty orienta a adoção das seguintes medidas de precaução:

Acompanhar os canais oficiais, incluindo sites e redes sociais das embaixadas brasileiras na região, e seguir rigorosamente suas orientações;

Obedecer às recomendações de segurança emitidas pelas autoridades locais;

Evitar aglomerações e manifestações públicas;

Monitorar continuamente os meios de comunicação locais;

Evitar sair de suas residências sem a devida confirmação de que as condições de segurança são adequadas;

Em caso de cancelamento de voos, entrar em contato diretamente com a companhia aérea para a remarcação das passagens;

Verificar se os documentos de viagem estão válidos, com no mínimo seis meses antes do vencimento;

O plantão consular do Ministério das Relações Exteriores pode ser acionado pelo telefone +55 (61) 98260-0610.

Conflitos em Israel e Irã aumentam tensões no Oriente Médio

Nesta quinta, o governo israelense lançou o que chamou de "ataques preventivos" contra o Irã, e alertou sua população para uma retaliação com "mísseis e drones" vindos do território iraniano. Segundo Israel, o alvo da operação intitulada "Nação de Leões" é o programa nuclear do Irã, além de instalações ligadas ao programa de mísseis balísticos. O Irã confirmou a morte de pelo menos três dos seus principais generais, incluindo o major-General Mohammad Bagheri, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas do país.

Após a fala do líder supremo iraniano, aiatolá Ali Khamenei, na TV estatal, quando ele prometeu uma 'punição severa' contra Israel, Teerã teria iniciado sua retaliação. Segundo militares israelenses, citados pela CNN, foram lançados mais de 100 drones em direção ao território israelense, mergulhando o Oriente Médio em novas incertezas e aumentando o risco de uma guerra regional.

Israel intercepta drones iranianos em meio à crescente escalada militar

O Exército de Israel diz que já começou a interceptar drones iranianos. Uma autoridade israelense disse à Associated Press, citada pelo jornal The Guardian, que as interceptações estão ocorrendo fora do território israelense, mas não deu mais detalhes.

Duas autoridades de segurança iraquianas, que falaram ao Guardian sob condição de anonimato, disseram que mais de 100 drones lançados do Irã em direção a Israel foram rastreados cruzando o espaço aéreo iraquiano.

Moradores da província iraquiana de Diyala, que faz fronteira com o Irã, relataram ter ouvido o som de aeronaves e explosões de ataques dentro do território iraniano na manhã de sexta-feira. Alguns disseram mais tarde que viram drones lançados do Irã em direção a Israel.

Sirenes de ataque aéreo soaram sobre a capital da Jordânia, enquanto drones iranianos sobrevoavam o território rumo a Israel. A mídia estatal jordaniana disse que a Força Aérea do país está interceptando mísseis e drones em seu espaço aéreo.

A agência de notícias estatal citou um alto oficial militar, não identificado, dizendo que as interceptações foram realizadas com base em avaliações militares indicando que os mísseis e drones provavelmente cairiam dentro do território jordaniano, incluindo áreas povoadas, representando uma ameaça potencial à segurança civil.