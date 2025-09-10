Itamaraty condena 'ameaças de uso da força' após declarações da Casa Branca

O governo brasileiro expressou nesta terça-feira, 9, sua condenação às “ameaças de uso da força” contra o Brasil, após declarações da Casa Branca sobre o julgamento de Jair Bolsonaro por golpismo.

A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou que o presidente Donald Trump "não teme usar o poder econômico e militar" para proteger a liberdade de expressão global.

Reação do governo brasileiro

Em uma nota oficial, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil afirmou que "condena o uso de avaliações econômicas ou ameaças de uso da força contra a nossa democracia".

A declaração veio em resposta às palavras de Leavitt, que sugeriu que Trump poderia aplicar mais medidas punitivas contra o Brasil, incluindo o uso do poder militar e econômico dos Estados Unidos.

O caso de Jair Bolsonaro e o STF

O julgamento de Jair Bolsonaro, que ocorre no Supremo Tribunal Federal (STF), é um ponto central da tensão entre os dois países. Bolsonaro é acusado de tentar manter-se no poder após a derrota nas eleições de 2022 para Luiz Inácio Lula da Silva.

O veredito do STF será conhecido até sexta-feira e pode resultar em uma condenação de mais de 40 anos de prisão para o ex-presidente.

Medidas de Trump contra o Brasil

O ex-presidente dos EUA, Donald Trump, impôs tarifas de 50% sobre os produtos brasileiros em agosto, sob a justificativa de que havia uma "caça às bruxas" contra Bolsonaro.

Além disso, outras sanções foram aplicadas a ministros do STF e a autoridades brasileiras, intensificando as tensões entre os dois países.