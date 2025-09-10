Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Itamaraty condena 'ameaças de uso da força' após declarações da Casa Branca

Governo brasileiro repudia ameaças de sanções e uso da força após declarações da Casa Branca sobre o julgamento de Bolsonaro

AFP
AFP

Agência de notícias

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 11h17.

O governo brasileiro expressou nesta terça-feira, 9, sua condenação às “ameaças de uso da força” contra o Brasil, após declarações da Casa Branca sobre o julgamento de Jair Bolsonaro por golpismo.

A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou que o presidente Donald Trump "não teme usar o poder econômico e militar" para proteger a liberdade de expressão global.

Reação do governo brasileiro

Em uma nota oficial, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil afirmou que "condena o uso de avaliações econômicas ou ameaças de uso da força contra a nossa democracia".

A declaração veio em resposta às palavras de Leavitt, que sugeriu que Trump poderia aplicar mais medidas punitivas contra o Brasil, incluindo o uso do poder militar e econômico dos Estados Unidos.

O caso de Jair Bolsonaro e o STF

O julgamento de Jair Bolsonaro, que ocorre no Supremo Tribunal Federal (STF), é um ponto central da tensão entre os dois países. Bolsonaro é acusado de tentar manter-se no poder após a derrota nas eleições de 2022 para Luiz Inácio Lula da Silva.

O veredito do STF será conhecido até sexta-feira e pode resultar em uma condenação de mais de 40 anos de prisão para o ex-presidente.

Medidas de Trump contra o Brasil

O ex-presidente dos EUA, Donald Trump, impôs tarifas de 50% sobre os produtos brasileiros em agosto, sob a justificativa de que havia uma "caça às bruxas" contra Bolsonaro.

Além disso, outras sanções foram aplicadas a ministros do STF e a autoridades brasileiras, intensificando as tensões entre os dois países.

Acompanhe tudo sobre:ItamaratyDonald TrumpLuiz Inácio Lula da Silva

Mais de Brasil

Aumento da demanda pelo VLT do Rio: fim do home office, mudanças no centro e terminal explicam

Previsão do Tempo: São Paulo deve ter sol e céu claro nesta quarta-feira, 10

Marinha do Brasil conclui compra de navio de guerra britânico

Defesa de Bolsonaro espera decisão sobre prisão domiciliar após condenação

Mais na Exame

Carreira

Por que começar seus prompts do ChatGPT com esta palavra faz diferença?

Brasil

Aumento da demanda pelo VLT do Rio: fim do home office, mudanças no centro e terminal explicam

Um conteúdo Bússola

Opinião: precisamos entender melhor a Reforma Tributária e o Imposto Seletivo 

EXAME Agro

Café brasileiro perde espaço nos EUA em meio ao tarifaço — e Colômbia aproveita vantagem tarifária