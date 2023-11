Itamaraty cobra Israel para a liberação de brasileiros da Faixa de Gaza

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, falou no início da tarde desta sexta-feira com o chanceler de Israel, Eli Cohen, sobre a inclusão dos brasileiros nas próximas listas de autorizados a saírem de Gaza. Não há nenhum brasileiro até a terceira listagem.

Cerca de 30 brasileiros estão presos na Faixa de Gaza, onde o conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas já deixou mais de 10 mil mortos.

"O Ministro Mauro Vieira falou hoje novamente ao telefone com o Ministro de Relações Exteriores de Israel, Eli Cohen. Vieira reiterou as gestões pela liberação da passagem dos brasileiros retidos em Gaza, para que possam ser imediatamente repatriados, via Egito", informou o Itamaraty, via redes sociais.

Ontem Vieira havia falado com o chanceler egípicio, Sameh Shoukry, para tentar liberar a passagem de brasileiros pela fronteira do país.

É a terceira conversa com Eli Cohen nas últimas semanas e a primeira desde a abertura da fronteira de Rafah, entre o Egito e a Faixa de Gaza, que ocorreu na última quarta-feira.

Ao GLOBO, o embaixador do Brasil em Israel, Frederico Meyer, negou que haja razões políticas para o fato dos brasileiros terem sido excluídos das primeiras listas de estrangeiros sendo liberados de Gaza.

Já são três listas de países e os critérios para definir a inclusão de nacionais não são claros. Egito, EUA, Qatar e Israel são os responsáveis pelas tratativas para a liberação.

— Interpretar isso (não inclusão de brasileiros) como sendo fruto da relação bilateral, ou política, é realmente uma análise incorreta. A lista (de nacionais sendo liberados), não tem nada haver com a relação bilateral do países. Na primeira lista, por exemplo, onde não constava os EUA, consta a Indonésia que não reconhece Israel — diz Meyer.

O embaixador em Israel acrescenta que inicialmente eram 6 mil pessoas aguardando a liberação e, além do Brasil, outros países pressionam para a inclusão imediata de nacionais. Cerca de 500 estão saindo por ordem.

As pessoas estão sendo liberadas pela passagem de Rafah, que liga Gaza ao Egito. Nesta sexta-feira, a terceira lista de estrangeiros deixando a Faixa de Gaza inclui alemães, americanos, italianos, indonésios, mexicanos e britânicos, etc. São 571 nomes e , novamente, sem brasileiros.