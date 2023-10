Itamaraty aguarda abertura da fronteira com Egito para retirar 30 brasileiros da Faixa de Gaza

O governo brasileiro ainda aguarda a abertura da passagem de Rafah, nas proximidades da fronteira com o Egito, para retirar um grupo de cerca de 30 brasileiros na Faixa de Gaza.

Em nota à imprensa, o Itamaraty informou que uma equipe está de prontidão esperando a liberação fronteiriça. A aeronave que fará este trabalho de repatriação segue em Roma, na Itália.

No documento, o Itamaraty também informa que um novo voo para repatriar brasileiros, partindo de Tel Aviv, em Israel, deve ocorrer apenas na próxima quarta-feira, dia 18.

A quinta aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) empregada na "Operação Voltando em Paz" chegou ao Brasil na madrugada deste domingo, por volta de 1h45 no horário de Brasília. Foram repatriados 215 brasileiros e 16 animais de estimação. O número total de resgatados já chega a 916.

Neste sábado, 14, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou por telefone com o presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sissi, para solicitar apoio à retirada dos brasileiros que aguardam autorização para deixarem a Faixa de Gaza pela fronteira com aquele país.

Na ligação, que ocorreu às 15h10, Lula informou a al-Sissi que, assim que os brasileiros cruzarem a passagem de Rafah, serão acompanhados pelo embaixador do Brasil no Egito até o aeroporto de Arish, onde embarcarão imediatamente em aeronave da Força Aérea Brasileira com destino ao Brasil.

De acordo com o Palácio do Planalto, Lula também voltou a enfatizar a importância de se criar um corredor humanitário para a saída dos estrangeiros que querem retornar a seus países.