Intoxicação de cães: Bassar Pet Food amplia recall de produtos ; saiba quais

A Bassar Pet Food, responsável pelos petiscos destinados a cachorros com suspeita de contaminação, informou que está realizando um recall de todos os produtos fabricados a partir do dia 7 de fevereiro de 2022. Segundo a empresa, o recall “compreende todos os lotes de produto, marca própria ou marca Bassar, com numeração acima do “lote 3329” (inclusive este).”

O procedimento foi adotado após exames preliminares realizados pelo MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) apontarem indícios de contaminação com etilenoglicol em insumos adquiridos de um dos fornecedores da empresa.

A substância etilenoglicol é um composto químico e tóxico que pode ser letal se ingerido por cães. Por isso, é muito importante suspender imediatamente a alimentação dos pets com os produtos mencionados e devolvê-los à loja onde foram adquiridos. Os produtos contaminados já mataram cerca de 50 cães que consumiram os produtos fabricados pela empresa.

Em nota, a Bassar Pet Food disse que está recolhendo todos os itens produzidos desde 7 de fevereiro 2022, e não apenas os que utilizaram o insumo (propilenoglicol) do fornecedor em investigação.

Como realizar o recall

Para a realização do recall, basta o consumidor devolver o produto à loja, que deverá realizar o reembolso do valor gasto, independentemente se a embalagem já estiver aberta ou se parte do produto já tiver sido utilizada.

A empresa lamentou o ocorrido. “Nós, da equipe da Bassar Pet Food, estamos extremamente consternados com os relatos de contaminação de animais e queremos expressar nossos mais profundos sentimentos pelo ocorrido. Também somos tutores e sabemos da dor e da tristeza da perda de um pet, ainda mais em circunstâncias como as que estão sendo investigadas.”

Disse ainda que são os mais interessados no total esclarecimento desse caso. ”Estamos fazendo tudo para que isso ocorra de forma rápida e transparente e colaborando com as autoridades na investigação da qualidade da matéria-prima distribuída por fornecedores no mercado de alimentação animal.”