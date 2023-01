Interventor deve apresentar relatório sobre atos golpistas nesta sexta-feira

O interventor federal na segurança pública do Distrito Federal, Ricardo Cappelli, deve apresentar nesta sexta-feira, 27, o relatório sobre os atos golpistas ocorridos em Brasília no dia 8 de janeiro. O documento será entregue ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Cappelli pretendia finalizar o relatório até quinta-feira, 26, mas adiou a entrega para incluir imagens divulgadas nesta semana, que mostram com mais detalhes a ação dos vândalos que depredaram o patrimônio público. As cenas foram registradas pelas câmeras do circuito interno de segurança do STF e por drones.

Em imagens divulgadas na quarta-feira, 25, é possível ver policiais militares recuando ao serem atacados por extremistas que lançavam pedras, paus e outros objetos contra os agentes. A multidão, então, avançou em direção ao Palácio do Planalto, ao Congresso Nacional e ao prédio do STF, onde destruiu parte das instalações, documentos e peças de grande valor histórico e artístico.

Em mais de uma ocasião, Cappelli apontou que “faltou comando” aos policiais militares que estavam de serviço no último dia 8, o que os impediu de conter as ações de vandalismo e as "posturas terroristas".

“O que houve [naquele] domingo (8) foi falta de comando e de liderança”, disse o interventor no último dia 11, citando nominalmente o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres.

Nesta quinta-feira, o interventor voltou a criticar os ex-responsáveis pela segurança pública do DF. "As imagens das câmeras do STF divulgadas pelo Jornal Nacional são graves. Confirmam a ausência de planejamento e uma execução, no mínimo, absolutamente fora dos padrões. Tudo será apurado. A lei será cumprida", escreveu.

A intervenção federal na segurança pública do DF acaba no dia 31 de janeiro, de acordo com o prazo previsto no decreto assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em 1º de fevereiro, o delegado da Polícia Federal Sandro Avelar assumirá a Secretaria de Segurança Pública.

(Com informações de Agência Brasil)