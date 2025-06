Interrogatório de Jair Bolsonaro acontece nesta terça-feira: veja horário e onde assistir ao vivo

O ex-presidente Jair Bolsonaro será interrogado nesta terça-feira, na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF). Ele prestará depoimento assim que a sessão for reiniciada, às 14h30. As declarações serão transmitidas ao vivo pela TV Justiça e pelo canal do YouTube do Supremo Tribunal Federal (STF).

Essa nova etapa do julgamento se dá após a oitiva de testemunhas sugeridas pela Procuradoria-Geral da República e pelas defesas dos réus.

Os depoimentos ocorrerão de maneira presencial na Corte, com exceção do ex-ministro Braga Netto, que será ouvido por videoconferência, devido à prisão preventiva desde dezembro, no Rio de Janeiro.

Onde assistir ao interrogatório de Jair Bolsonaro?

Quem já foi interrogado pelo STF?

Antes do depoimento de Jair Bolsonaro, já prestaram esclarecimentos:

Mauro Cid, ex-ajudante de ordens e réu delator;

Alexandre Ramagem, ex-diretor da Abin e deputado federal;

Almir Garnier Santos, ex-comandante da Marinha;

Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal (DF);

Augusto Heleno, ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional.

Após o depoimento de Bolsonaro, a Corte ouvirá Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, e Walter Braga Netto, ex-ministro da Casa Civil e da Defesa, além de vice-candidato na chapa de Bolsonaro em 2022.

Assim como ocorreu nas audiências das denúncias no início deste ano, o Partido dos Trabalhadores (PT) também obteve autorização do STF para realizar a transmissão ao vivo das audiências pelo seu canal oficial, a TVPT.

Quais são as etapas do julgamento no STF?

Em março, a Primeira Turma do STF aceitou a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) e tornou réus Bolsonaro e outras sete pessoas acusadas de fazerem parte do núcleo central do planejamento da tentativa golpista.

Desde o recebimento da ação, diversas testemunhas foram ouvidas, incluindo os ex-comandantes do Exército, general Marco Antônio Freire Gomes, e da Aeronáutica, tenente-brigadeiro Carlos de Almeida Baptista Junior. Também depuseram o vice-presidente da gestão Bolsonaro, senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS), e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

Com o término dos interrogatórios dos réus nesta semana, o ministro Alexandre de Moraes abrirá um prazo para que acusação e defesa apresentem suas alegações finais. Esta será a última etapa antes do julgamento, que ocorrerá com a leitura do relatório por Moraes, seguido de seu voto e dos demais ministros da Turma: Flávio Dino, Luiz Fux, Cristiano Zanin e Cármen Lúcia, que decidirão pela condenação ou absolvição dos réus.