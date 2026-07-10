INSS paga 13º salário a novos aposentados em novembro; veja calendário

Aposentados, pensionistas e demais segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que tiveram o benefício concedido a partir de maio de 2026 receberão o 13º salário entre novembro e dezembro deste ano, informou o instituto nesta quinta-feira, 9.

Os depósitos serão feitos entre os dias 24 de novembro e 7 de dezembro, conforme o número final do cartão de benefício. Já quem começou a receber aposentadoria, pensão ou outro benefício até abril teve o abono antecipado em duas parcelas, pagas entre abril e maio.

Quem vai receber o 13º em novembro

O calendário de novembro é destinado aos segurados que passaram a receber benefícios após o período de antecipação do abono anual, desde que o benefício dê direito ao pagamento.

O 13º salário é devido aos titulares de benefícios previdenciários, como aposentadoria e pensão por morte. O abono também pode ser pago a segurados que recebem benefícios concedidos por legislação especial, quando houver previsão legal.

Nos casos de benefícios temporários, como auxílio por incapacidade temporária e salário-maternidade, o valor é calculado de forma proporcional ao período em que o benefício foi recebido.

Segundo o INSS, não têm direito ao 13º salário os beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas) nem da Renda Mensal Vitalícia.

Calendário do 13º salário do INSS

O pagamento segue o número final do cartão de benefício, considerando o último dígito antes do traço.

Quem recebe até um salário mínimo

Final 1: 24 de novembro

Final 2: 25 de novembro

Final 3: 26 de novembro

Final 4: 27 de novembro

Final 5: 30 de novembro

Final 6: 1º de dezembro

Final 7: 2 de dezembro

Final 8: 3 de dezembro

Final 9: 4 de dezembro

Final 0: 7 de dezembro

Quem recebe acima de um salário mínimo

Finais 1 e 6: 1º de dezembro

Finais 2 e 7: 2 de dezembro

Finais 3 e 8: 3 de dezembro

Finais 4 e 9: 4 de dezembro

Finais 5 e 0: 7 de dezembro

Como consultar o valor do benefício

Os segurados podem consultar o valor do 13º salário pelo Meu INSS, disponível no site e no aplicativo para celular.

Quem não possui acesso à internet pode obter as informações pela Central 135. No atendimento, é necessário informar o CPF e confirmar alguns dados cadastrais. O serviço funciona de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h.