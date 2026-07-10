INSS paga 13º salário a novos aposentados em novembro; veja calendário

INSS: 13º de novos aposentados será pago a partir do dia 24 de novembro
Estagiária de jornalismo
Publicado em 10 de julho de 2026 às 09h52.
Última atualização em 10 de julho de 2026 às 09h59.
Aposentados, pensionistas e demais segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que tiveram o benefício concedido a partir de maio de 2026 receberão o 13º salário entre novembro e dezembro deste ano, informou o instituto nesta quinta-feira, 9.
Os depósitos serão feitos entre os dias 24 de novembro e 7 de dezembro, conforme o número final do cartão de benefício. Já quem começou a receber aposentadoria, pensão ou outro benefício até abril teve o abono antecipado em duas parcelas, pagas entre abril e maio.
O calendário de novembro é destinado aos segurados que passaram a receber benefícios após o período de antecipação do abono anual, desde que o benefício dê direito ao pagamento.
O 13º salário é devido aos titulares de benefícios previdenciários, como aposentadoria e pensão por morte. O abono também pode ser pago a segurados que recebem benefícios concedidos por legislação especial, quando houver previsão legal.
Nos casos de benefícios temporários, como auxílio por incapacidade temporária e salário-maternidade, o valor é calculado de forma proporcional ao período em que o benefício foi recebido.
Segundo o INSS, não têm direito ao 13º salário os beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas) nem da Renda Mensal Vitalícia.
O pagamento segue o número final do cartão de benefício, considerando o último dígito antes do traço.
Os segurados podem consultar o valor do 13º salário pelo Meu INSS, disponível no site e no aplicativo para celular.
Quem não possui acesso à internet pode obter as informações pela Central 135. No atendimento, é necessário informar o CPF e confirmar alguns dados cadastrais. O serviço funciona de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h.