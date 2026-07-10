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INSS paga 13º salário a novos aposentados em novembro; veja calendário

Aposentados, pensionistas e demais segurados a partir de maio de 2026 receberão o benefício no final do ano

INSS: 13º de novos aposentados será pago a partir do dia 24 de novembro

INSS: 13º de novos aposentados será pago a partir do dia 24 de novembro

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 10 de julho de 2026 às 09h52.

Última atualização em 10 de julho de 2026 às 09h59.

Aposentados, pensionistas e demais segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que tiveram o benefício concedido a partir de maio de 2026 receberão o 13º salário entre novembro e dezembro deste ano, informou o instituto nesta quinta-feira, 9.

Os depósitos serão feitos entre os dias 24 de novembro e 7 de dezembro, conforme o número final do cartão de benefício. Já quem começou a receber aposentadoria, pensão ou outro benefício até abril teve o abono antecipado em duas parcelas, pagas entre abril e maio.

Quem vai receber o 13º em novembro

O calendário de novembro é destinado aos segurados que passaram a receber benefícios após o período de antecipação do abono anual, desde que o benefício dê direito ao pagamento.

O 13º salário é devido aos titulares de benefícios previdenciários, como aposentadoria e pensão por morte. O abono também pode ser pago a segurados que recebem benefícios concedidos por legislação especial, quando houver previsão legal.

Nos casos de benefícios temporários, como auxílio por incapacidade temporária e salário-maternidade, o valor é calculado de forma proporcional ao período em que o benefício foi recebido.

Segundo o INSS, não têm direito ao 13º salário os beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas) nem da Renda Mensal Vitalícia.

Calendário do 13º salário do INSS

O pagamento segue o número final do cartão de benefício, considerando o último dígito antes do traço.

Quem recebe até um salário mínimo

  • Final 1: 24 de novembro
  • Final 2: 25 de novembro
  • Final 3: 26 de novembro
  • Final 4: 27 de novembro
  • Final 5: 30 de novembro
  • Final 6: 1º de dezembro
  • Final 7: 2 de dezembro
  • Final 8: 3 de dezembro
  • Final 9: 4 de dezembro
  • Final 0: 7 de dezembro

Quem recebe acima de um salário mínimo

  • Finais 1 e 6: 1º de dezembro
  • Finais 2 e 7: 2 de dezembro
  • Finais 3 e 8: 3 de dezembro
  • Finais 4 e 9: 4 de dezembro
  • Finais 5 e 0: 7 de dezembro

Como consultar o valor do benefício

Os segurados podem consultar o valor do 13º salário pelo Meu INSS, disponível no site e no aplicativo para celular.

Quem não possui acesso à internet pode obter as informações pela Central 135. No atendimento, é necessário informar o CPF e confirmar alguns dados cadastrais. O serviço funciona de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h.

Acompanhe tudo sobre:INSSAposentadoria pelo INSS

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