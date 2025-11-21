INSS exige biometria para novos pedidos de aposentadoria a partir desta sexta

O governo federal passa a exigir, a partir desta sexta-feira, 21, o cadastro biométrico de quem solicitar a concessão ou renovação de aposentadorias e do Benefício de Prestação Continuada (BPC) pagos pelo INSS. A medida será aplicada de forma escalonada aos demais programas sociais, com implementação total até 2028.

A biometria poderá ser registrada por meio da emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou do título de eleitor, enquanto durar o período de transição. A CIN, que utiliza o CPF como identificador único, será a única base aceita a partir de 2028.

Nova exigência começa com aposentadoria e BPC

Neste primeiro momento, a exigência vale apenas para novos pedidos ou renovações do BPC e aposentadorias. Para esses casos, a biometria precisa estar vinculada a um dos três documentos autorizados. A regra vale inclusive para atualizações de dados no CadÚnico.

Outros benefícios da seguridade social, como pensão por morte, auxílio-doença, salário-maternidade, seguro-desemprego, abono salarial e o Bolsa Família, entram na obrigatoriedade apenas a partir de 1º de maio de 2026.

Calendário de transição até 2028

O governo estabeleceu um cronograma para unificar gradualmente a base biométrica em torno da nova CIN:

21 de novembro de 2025 : passa a ser obrigatório ter algum tipo de biometria para pedir ou renovar benefícios (exceto os listados acima).

: passa a ser obrigatório ter algum tipo de biometria para pedir ou renovar benefícios (exceto os listados acima). 1º de maio de 2026: apenas a CIN será exigida para novos pedidos. CNH e título continuarão válidos para renovações.

apenas a CIN será exigida para novos pedidos. CNH e título continuarão válidos para renovações. 1º de janeiro de 2027: a biometria passa a ser exigida em qualquer situação.

a biometria passa a ser exigida em qualquer situação. 1º de janeiro de 2028: apenas a CIN será aceita para novas concessões e renovações de qualquer benefício.

Segundo o governo, 11 milhões de brasileiros ainda não possuem biometria cadastrada em nenhuma base oficial, o que motivou um processo de adaptação prolongado para evitar exclusões indevidas.

Como emitir documentos com biometria

Para registrar a biometria, o cidadão deve:

Solicitar a nova CIN pelo site oficial da carteira, escolhendo o posto de atendimento mais próximo; Renovar ou emitir a CNH no Detran do estado; Solicitar o título de eleitor e agendar a coleta biométrica no TRE local.

Quem está dispensado da biometria

Alguns grupos estão dispensados do novo requisito, mediante comprovação:

Pessoas com mais de 80 anos

Migrantes, refugiados e apátridas

Brasileiros residentes no exterior

Indivíduos com dificuldades de locomoção por motivos de saúde ou deficiência

Moradores de áreas de difícil acesso, como as atendidas pelo PrevBarco

Quem requerer os benefícios isentos até 30 de abril de 2026 (salário-maternidade, auxílio-doença, pensão por morte, seguro-desemprego, abono e Bolsa Família)

A unificação dos dados biométricos tem como objetivo aumentar a segurança no pagamento de benefícios e evitar fraudes. Segundo o governo, 84% dos beneficiários já possuem algum tipo de biometria registrada.