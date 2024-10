Inscrições para a Fuvest 2025 começam terminam nesta terça-feira, 8; prazo vai até 12h

As inscrições para a Fuvest, vestibular da Universidade de São Paulo (USP) terminam nesta terça-feira, 8. Os estudantes tem até as 12h de hoje para se inscrever por meio da página do vestibular.

Para confirmar a participação, os candidatos que não foram contemplados com a isenção da taxa de inscrição, devem pagar um valor de R$211,00, depois que um boleto é gerado no final do preenchimento do formulário oficial.